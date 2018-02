'Vini ad arte' a Faenza

Il Mic (Museo internazionale delle ceramiche) di Faenza si prepara ad accogliere, il 18 e il 19 febbraio, il meglio della produzione vinicola della Romagna per l’edizione 2018 di 'Vini ad arte', l’evento che ospita l’Anteprima del Romagna Sangiovese. Ancora una volta, sotto la regia Consorzio Vini di Romagna, in collaborazione con il Convito di Romagna, gli spazi del Museo internazionale delle ceramiche saranno animati dalla presenza di oltre 40 produttori del territorio che presenteranno al pubblico e alla stampa internazionale le nuove annate di Romagna Sangiovese e Albana.

Quest’anno, ad aprire la manifestazione, sull’onda dei festeggiamenti per il 50° anniversario della Doc Romagna Sangiovese, sarà un convegno dedicato alle prospettive del Sangiovese, programmato per domani, sabato 17 febbraio, alle ore 17, presso la Sala Cento Pacifici di Faenza. Interverranno: Paolo Storchi (direttore Crea di Arezzo), Denis Pantini (responsabile Wine Monitor Nomisma) e a moderare Riccardo Ricci Curbastro (presidente Federdoc).

Domenica 18 febbraio, alle ore 9, all’auditorium del Mic, si entrerà nel vivo di 'Vini ad arte' con il seminario 'Romagna e Toscana: Sangiovesi autentici, non identici'. Gli enologi Franco Bernabei, Vittorio Fiore e Maurizio Castelli dialogheranno sulle peculiarità del sangiovese romagnolo a partire dalla loro lunga esperienza sul campo. A seguire avrà inizio l’Anteprima del Romagna Sangiovese riservata alla stampa di settore nazionale e internazionale.

Sempre domenica, l’appuntamento per il pubblico con i banchi d’assaggio dei produttori, allestiti nel Museo internazionale delle ceramiche, è fissato dalle 16 alle 19. Lunedì 19 febbraio spazio all’incontro tra produttori e operatori dalle 11 alle 19.

La seconda giornata di 'Vini ad arte', come di consueto, sarà riservata agli specialisti della distribuzione e a ristoranti, winebar, enoteche e sommelier, che potranno degustare il meglio della produzione vinicola romagnola, ma non solo: saranno, infatti, allestite isole gastronomiche con specialità locali e internazionali.

Da segnalare il ritorno di 'Aspettando Vini ad arte'. Per la collaborazione di Ascom-Confcommercio e Confesercenti, 50 ristoranti del territorio faentino si fanno promotori dell’evento 'Vini ad arte'. In questa settimana, infatti, fino a domenica 18 febbraio, i clienti che consumeranno vini Doc di Romagna presso una delle strutture aderenti, approfittando dei menu dedicati, riceveranno una riduzione di 5 euro da utilizzare per l’ingresso al Mic nella giornata di domenica (biglietto intero 15 euro). L’elenco completo dei ristoranti che hanno aderito all’iniziativa è disponibile sul sito www.consorziovinidiromagna.it.