Manifatture Sigaro Toscano celebra i 200 anni della messa in commercio dei sigari a marchio Toscano con una nuova edizione limitata: il sigaro Toscano Sementa. Questo nuovo sigaro nasce da una miscela di semi 'storici' salvati durante un’endemia di peronospora che nel 1960 aveva attaccato alcune partite di tabacco di origine americana. I semi utilizzati, tutti di varietà Kentucky, sono: Moro di Cori, Gigante e Italia, coltivati in Toscana e nella zona di Pontecorvo.

“Siamo orgogliosi di celebrare il bicentenario dei sigari a marchio Toscano - dichiara Stefano Mariotti, direttore generale di Mst - e non c’è modo migliore se non partendo dalla materia prima, quella da cui tutto ha avuto origine: il tabacco Kentucky. Attraverso questo nuovo prodotto vengono esaltate caratteristiche e proprietà organolettiche ma soprattutto, grazie a esso, abbiamo coltivato nuovamente semi antichi e di pregio assoluto".

Prodotti dalla manifatture di Lucca, i sigari Toscano Sementa sono il frutto di una collaborazione unica tra gli agricoltori e gli agronomi del dipartimento Leaf di Mst. Infatti, la produzione di questa varietà di semi, limitata e al contempo delicata, dipende dal fatto che la piantagione richiede un’attenzione e una cura più complessa da parte del coltivatore in tutte le fasi produttive. Perfetto per abbinamenti con le birre Italian Grape Ale e il Vermouth è in vendita nelle tabaccherie nella confezione da 5 sigari al costo di 7,50 euro.