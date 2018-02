Gambero Rosso e Artigiancassa si alleano

Artigiancassa, banca di riferimento delle micro e piccole imprese artigiane partecipata da Bnl Gruppo Bnp Paribas e dalle Confederazioni nazionali dell’artigianato, e Gambero Rosso, la più completa piattaforma multimediale e multicanale per contenuti, servizi e formazione del settore enogastronomico, hanno siglato una partnership strategica per la creazione di un canale privilegiato di accesso al credito per le imprese del settore food & beverage appartenenti alle communities di Gambero Rosso.

Finanziamenti agevolati, consulenza finanziaria dedicata e supporto costante: gli operatori di settore che si rivolgeranno ad Artigiancassa tramite Gambero Rosso usufruiranno di un sostegno continuo per la realizzazione e lo sviluppo della propria attività. Artigiancassa offrirà formazione nell’ambito dei corsi della Gambero Rosso Academy, la maggiore piattaforma educativa del settore, e darà agli allievi la possibilità di confrontarsi direttamente con i propri consulenti che forniranno, durante incontri dedicati, informazioni e formazione su credito e finanza agevolata.

Contestualmente, verranno offerti, dalla rete della Banca, prodotti e servizi formulati ad hoc per supportare il processo di innovazione e digitalizzazione delle pmi del settore.

"La collaborazione con un top player come Gambero Rosso - ha dichiarato Marco Tarantola, vicedirettore generale Bnl e direttore della Divisione Commercial e Private Banking - ci permetterà di sostenere in modo ancor più concreto e mirato il settore enogastronomico e le sue realtà imprenditoriali di eccellenza nel settore vitivinicolo, agricolo, agroalimentare e dell’ospitalità, apprezzate in tutto il mondo. Artigiancassa, sia come parte del gruppo internazionale Bnp Paribas sia come società partecipata dalle più importanti confederazioni nazionali dell’artigianato, saprà essere al fianco degli imprenditori per le loro esigenze specifiche, accompagnandoli nei processi di consolidamento e crescita a livello nazionale come sui mercati internazionali".

Come ha sottolineato Paolo Cuccia, presidente del Gruppo Gambero Rosso, "Gambero Rosso è particolarmente orgoglioso della partnership con Artigiancassa che permetterà sia a coloro che hanno la volontà di entrare nel mondo enogastronomico, sia a coloro che vogliono migliorare la loro attività di avere competenze specifiche e complete per il successo, grazie anche ai docenti e consulenti di Artigiancassa".

"Appartengono alle nostre communities le migliori realtà che il Gambero Rosso ha selezionato in 30 anni di storia nel campo della ristorazione, del mondo vitivinicolo e agroalimentare e che il nostro gruppo assiste e promuove in Italia e all’estero. La Gambero Rosso Academy, che da oltre 15 anni è impegnata a formare i giovani professionisti e leader del settore, aggiunge, grazie ad Artigiancassa, competenze e servizi finanziari di alta qualità oggi indispensabili per la crescita", ha concluso.