I 90 anni di Marco Felluga celebrati dal figlio Roberto in un libro

'Una storia di intuizioni': si intitola così il libro scritto da Walter Filiputti con le immagini di Tiziano Scaffai che il figlio Roberto ha voluto dedicare al padre, Marco Felluga, per i suoi 90 anni: patriarca dell’enologia friulana, vignaiolo appassionato, Felluga scelse il Collio per continuare a seguire quell’entusiasmante vocazione iniziata dalle generazioni precedenti oltre 100 anni fa in Istria. Al Coffee House di Palazzo Colonna, a Roma, Marco e Roberto Felluga hanno raccontato assieme all’autore le oltre 60 vendemmie che li hanno visti protagonisti in Collio e ritmato il tempo del loro lavoro e della loro vita.

Il libro racconta la storia di Marco Felluga, 90 anni orgogliosamente portati, intrecciata con quella del Collio - che ha contribuito in modo decisivo a valorizzare con una vita imprenditoriale tutta dedicata al vino - e i 50 anni che tutta la famiglia ha percorso e dedicato a Russiz Superiore, il suo 'capolavoro'.

Marco ha compreso come pochi - e fu tra i primissimi - ciò che bisognava fare affinché queste colline eoceniche del Nord-Est, straordinariamente vocate alla viticoltura, diventassero 'il' Collio, zona d’elezione nella storia enologica d’Italia, da dove è partito il nuovo stile dei vini bianchi di quello che sarebbe stato, a partire dal 1970, con l’affermarsi di una nuova imprenditoria vinicola di gran successo, il Rinascimento del vino italiano.

Uomo pragmatico, molto esigente sul lavoro, munito di una grande intelligenza, sorretto da un intuito fuori del comune e da una vasta cultura, ha dedicato la sua vita di produttore, oltre che alle sue aziende, anche alla causa comune del territorio, tant’è che, per due mandati, si è impegnato come presidente del Consorzio Collio. “Questo percorso della Marco Felluga - Russiz Superiore si è nutrito dell’arte e dello stile italiano, che non è solo moda e design, ma una maniera di vivere dove entrano in gioco componenti come il concetto di bellezza, il cibo e la cucina. Assieme rappresentano ed esaltano una ricchezza reale, concreta, che il mondo ci invidia", scrive Walter Filiputti nella prefazione del volume.

Due generazioni a confronto, gli aneddoti di una famiglia giunta ora alla quinta generazione e una tradizione che prosegue sulla strada della qualità che identifica e rende riconoscibile nel mondo i vini Marco Felluga e Russiz Superiore: storia e conoscenze che entrambi stanno tramandando a Ilaria, figlia di Roberto.

Situate la prima a Gradisca d'Isonzo e la seconda a Capriva del Friuli, le aziende Marco Felluga e Russiz Superiore, fiori all'occhiello dell'enologia friulana e italiana, si attestano oggi capogruppo del progetto 'Viticoltura sostenibile in Fvg'. “Tema fondante di una filosofia che riconosce a questa terra la bellezza e l'unicità delle sue irripetibili caratteristiche pedoclimatiche e che cerca di presidiarle, salvaguardandole e valorizzandole con onestà e consapevolezza”, afferma Roberto Felluga che conclude: “Se sapremo lavorare bene, potremo consegnare a chi verrà dopo di noi più di quanto abbiamo ricevuto. E’ questo il mio impegno”.