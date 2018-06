Il ristorante di Bottura è il migliore al mondo

Massimo Bottura (Fotogramma)

E' italiana la prima posizione della classifica 'The World's 50 Best Restaurants 2018', sponsorizzata da Acqua Panna e S.Pellegrino: l'Osteria Francescana di Modena è tornata ad essere numero 1 (era già accaduto nel 2016 a New York ). Un emozionato Massimo Bottura ha guadagnato il palco del palazzo dei congressi Euskalduna Jauregia di Bilbao tenendo per mano la moglie Lara Gilmore, colonna fondamentale del successo di un grande progetto che va ben oltre le quattro mura del tristellato ristorante modenese.

Bottura ha rivolto un chiaro invito ai colleghi in platea affermando che "gli chef nel 2018 hanno a disposizione una gran voce per dimostrare il cambiamento". "Siamo tutti parte della stessa rivoluzione - ha aggiunto Bottura - e tutti insieme possiamo essere parte del cambiamento".

Sono 1.040 i restaurant experts che in 26 macroregioni nel mondo hanno potuto esprimere 10 preferenze a testa ridefinendo così la classifica 2018. Un meccanismo che, dagli inizi del 2002, ha assunto una forza mediatica senza precedenti, ridisegnando anno dopo anno i confini della geografia gastronomica internazionale.

Oltre al primo posto tricolore, l'Italia può vantare quest'anno altri 3 ristoranti fra i primi 50 : Piazza Duomo ad Alba al n°16 (scende di una posizione rispetto al 2017); Le Calandre a Rubano al n°23 (era 29° nel 2017) e il Reale a Castel Di Sangro al n°36 era alla posizione n°43 nel 2017).

Il premio Chef's Choice Award 2018, assegnato al cuoco più votato dagli altri chef, è stato conferito a Dan Barber, mentre il pasticcere francese Cédric Grolet del ristorante Le Meurice di Parigi ha ricevuto il premio di World's Best Pastry Chef. La cerimonia è stata, inoltre, l'occasione per consegnare anche i premi già annunciati nelle scorse settimane: il premio Best Female Chef Award è andato all'inglese Clare Smyth, mentre il Lifetime Achievement Award è stato assegnato a Gastón Acurio. SingleThread, in California, è il ristorante One to Watch di quest'anno.

Nelle prime 16 edizioni, hanno scalato la vetta più alta 7 volte i catalani (pokerissimo del Bulli negli anni 2002, 06, 07, 08 e 09 e doppietta del Celler de Can Roca 2013 e 15), 4 i danesi (tutti col Noma: 2010, 11, 12, 14), 3 gli americani (The French Laundry nel 2003 e 2004 e Eleven Madison Park nel 2017), uno a testa inglesi (Fat Duck 2005) e italiani (Osteria Francescana nel 2016).