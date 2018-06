Elvira Ackermann confermata alla guida Associazione Le Donne della Birra

Dopo tre anni dalla nascita dell’Associazione Le Donne della Birra, Elvira Ackermann, socia fondatrice, è stata confermata presidente per il triennio 2018/2020. Alla vicepresidenza è stata nominata Giovanna Merloni, titolare del birrificio marchigiano IBeer. Elette nel consiglio direttivo, ampliato da tre a cinque componenti in seguito all’aumento del numero delle socie, anche Silvia Amadei, titolare del birrificio romano Agrilab, Francesca Borghi e Giuliana Valcavi.

Nel corso dell’assemblea, che si è svolta a fine maggio a Roma, tra le novità anche la nomina delle 'Ambasciatrici', incaricate di rappresentare l’Associazione a livello regionale: Michela Cimatoribus (Lombardia), Barbara Lombardi (Valle d’Aosta, Veneto ed Emilia Romagna), Lucia Del Vecchio (Trentino Alto Adige), Federica Felice e Chiara Andreola (Friuli Venezia Giulia), Elisa Lavagnino e Arianna Zanotti (Liguria e Piemonte), Elena Pisano (Toscana), Sara Speranza (Lazio e Abruzzo), Laura Nolfi e Giovanna Merloni (Umbria e Marche), Roberta De Maddi (Campania e Molise), Maria Teresa Di Giorgio (Basilicata), Paola Sorrentino (Puglia), Valentina Russo (Sicilia e Calabria) e Wanda Kuchla (Svizzera).

Il nuovo corso dell’Associazione indica chiaramente una maggiore e sempre più fattiva partecipazione delle socie birraie, arrivate a 22, e una precisa volontà di migliorare la presenza sul territorio, in particolare in eventi in grado di dare sempre più opportunità di crescita alle socie professioniste, oltre che produttrici, biersommelier, beer-chef e operatrici specializzate della comunicazione e della distribuzione del settore.

Nel contempo, viene confermata l’importanza della presenza delle appassionate, coloro che non lavorano nel settore, ma che amano la spumeggiante bevanda, le quali saranno sempre le benvenute nelle diverse iniziative prossimamente in calendario, dai beer tour ai corsi di degustazione alle serate-evento.

“E’ una gioia continuare a ricoprire - ha dichiarato Elvira Ackermann - il ruolo di presidente dell’Associazione Le Donne della Birra e poter testimoniare i successi presenti e futuri dell’Associazione. Con il contributo prezioso del nuovo Consiglio direttivo, delle nostre ambasciatrici regionali e delle nostre associate proseguirò con impegno ed entusiasmo il mio lavoro. Negli ultimi 3 anni ho visto l’ingresso di tante nuove Socie, dal Friuli alla Sicilia, e ciò mi motiva e mi dà l’energia positiva per andare avanti con l’obiettivo di far crescere la nostra associazione. La fiducia e la collaborazione attiva delle nostre associate è la miglior ricompensa per il mio lavoro”.

“Sono molto felice - ha aggiunto Giovanna Merloni - di essere stata eletta, prima nel consiglio e a seguire come vicepresidente. Ho iniziato a seguire l'Associazione un paio di anni fa e, oltre ad avere incontrato delle donne straordinarie, ho immediatamente intuito quali fossero i suoi potenziali. Spero che il mio contributo possa essere significativo per l'Associazione e mi impegnerò a sostenere, insieme ad Elvira e alle altre donne del Consiglio, gli obiettivi di crescita e di sviluppo che ci siamo poste”.