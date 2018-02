Lineapelle, colori e qualità

Milano, 22 feb. (Labitalia) - La prossima stagione primavera/estate 2019 sarà caratterizzata da un nuovo approccio nella scelta di materiali, colori e superfici, che si sviluppa in osmosi con la società contemporanea e la sua multiculturalità. La chiave di lettura scelta dal Comitato Moda Lineapelle per introdurre le tendenze in vista dell’estivo 2019 è Empathy.