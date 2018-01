Poletti: "Su Terzo Settore lasciamo importantissima riforma"

Giuliano Poletti

Sul Terzo Settore "governo e Parlamento lasciano un'importantissima riforma che dà un inquadramento generale a questa materia e che consegna a tutti i volontari, e a tutte quelle persone che nella società agiscono per il bene della comunità, un quadro di riferimento certo dal punto di vista delle regole, una strumentazione che aiuta i cittadini che vogliono fare donazioni a questo mondo, un quadro che garantisce di più i lavoratori che agiscono in questo contesto, tenendo conto che Istat ci dice che, in questi anni, il Terzo Settore è cresciuto in termini di occupati in termini di associazioni e di volontari". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, a margine dell'incontro sullo stato di attuazione della Riforma del Terzo settore.

"C'è una dinamica in corso: noi ci auguriamo e lavoriamo -ha aggiunto Poletti- perché la riforma dia solidità, stabilità e una prospettiva ancora più forte a un settore che è molto cresciuto in questi anni".

"Abbiamo prodotto un quadro che spinge questo settore a crescere ma lo fa in un quadro di regole e trasparenza", ha concluso.