Cuccia (Gambero Rosso): "Dopo ottimo 2017 export crescerà ancora"

"Il 2017 è stato un ottimo anno in generale per l'enogastronomia. E' stato il secondo anno della Settimana della cucina italiana nel mondo, che ha avuto grande successo. Direi anche grazie alla prima guida dei Top italian chef realizzata dal Gambero Rosso: la guida che mancava e che dà lustro e credito agli chef che oggi, in 31 capitali del mondo, sono rappresentanti dell'eccellenza italiana e che sono anche coloro i quali utilizzano i prodotti della terra italiana". Ad affermarlo, in un'intervista a Labitalia, il presidente del Gambero Rosso, Paolo Cuccia.

"Il 2018 - prosegue - è un anno in cui si vedrà crescere ulteriormente l'export e la nostra azienda continuerà l'espansione internazionale: un anno in cui tutti i buoni risultati delle attività nazionali e internazionali del Gambero Rosso pensiamo che progrediranno".

Anche per questo, per il presidente Cuccia, l'aver dedicato il 2018 alla celebrazione del cibo italiano nel mondo "è una cosa molto importante".