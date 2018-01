Donatella Pacelli presidente del Comitato Media e minori

Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha nominato la sociologa Donatella Pacelli presidente del Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori, l’ente di controllo dei contenuti televisivi e di verifica di eventuali violazioni del Codice che, se accertate, vengono poi trasmesse all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). L’organo, meglio conosciuto come Comitato Media e minori, torna quindi operativo dopo la scadenza del mandato dei precedenti componenti e resterà in funzione con il nuovo organigramma per i prossimi tre anni.

Donatella Pacelli, professore ordinario all'università Lumsa, sarà affiancata da quattro membri in rappresentanza delle istituzioni: Paolo Maria Ferri (Università Milano-Bicocca), Mihaela Gavrila (Sapienza Università di Roma), Iside Castagnola (avvocato) e Mario Cabasino (Corecom Sardegna).

Del Comitato Media e minori faranno, inoltre, parte i rappresentanti delle emittenti Marcello Ciannamea (Rai), Maria Eleanora Lucchin (Mediaset), Carlotta Ca’ Zorzi (LA7), Rosario Alfredo Donato (Confindustria Radio Tv) e Alessia Caricato (Associazione Corallo) e i 'portavoce' di utenti e telespettatori Remigio Del Grosso ed Emilia Visco (Consiglio nazionale degli utenti), Massimiliano Padula (Copercom), Vincenzo Brogi (Genitori Democratici) e Gianni Biondi (Opbg).