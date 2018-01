The Adecco Group, Angelo Lo Vecchio nuovo head of Eemena

The Adecco Group, leader globale nella gestione delle risorse umane, ha annunciato oggi la nomina di Angelo Lo Vecchio, attuale Managing Director Adecco Italia, quale nuovo Head of Eastern Europe, Middle East, North Africa (Eemena), a diretto riporto di Sergio Picarelli, Regional Head of Italy, Eemena.

Managing Director Adecco Italia dal 2016, Lo Vecchio, 42 anni, dopo una laurea in Scienze Politiche, leadership master presso Imd di Lausanne e Master in Business Management presso l'Università Bocconi e Mip, può vantare un percorso di crescita di altissimo profilo all’interno del Gruppo. Entrato in Adecco nel 2001 come direttore di filiale della divisione Horeca, di cui poi è diventato Head of Operations, è poi passato nel 2009 alla Business Line Industrial con il ruolo di Head of Operations Lombardia Nord-Est fino al 2014. Dal 2014 infine, ha ricoperto il ruolo di Country Manager del Gruppo Adecco in India.

In linea con la strategia di The Adecco Group, il nuovo ruolo è stato creato per accelerare lo sviluppo e la crescita di 15 Paesi. La posizione di Managing Director Adecco Italia sarà gestita ad interim da Andrea Malacrida, Country Manager The Adecco Group Italia.