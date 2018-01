A Roma hairstylist in supporto del progetto Aism 'soS Mamma'

'La solidarietà ti fa bella': questo il titolo dell'evento, in programma domenica 14 gennaio, dalle ore 10,30 alle 16,30, promosso dalla sezione provinciale di Roma di Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) in collaborazione con l’ambasciatore e stilista L’Oréal Professionnel Orazio Anelli, ospitato presso la sede dell'Accademia L’Oréal Roma, a piazza Mignanelli 23. Durante l’evento, 30 hairstylist saranno a disposizione per offrire una messa in piega a donne e uomini, in cambio di una donazione, totalmente libera, e destinata interamente al sostegno del progetto 'soSMamma' di Aism Roma.

All’evento parteciperà la testimonial di Aism Roma, la cantautrice Alice Paba. La giornata sarà arricchita, alle ore 12, dal talk 'L’esperienza della maternità: confrontiamoci', che vedrà la partecipazione di molte associazioni e realtà, sul tema della maternità e delle difficoltà da affrontare nel primo anno di vita del bambino. In particolare, si approfondiranno i problemi delle neomamme e si parlerà dei servizi offerti dalle associazioni e dalle altre realtà del territorio, per sopperire, in qualche modo, alle carenze nella sanità e in tutti gli altri settori.

Nel pomeriggio, avrà luogo una sfilata di moda di abiti di Pinda Kida, giovane originaria del Mali che qualche anno fa ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Nell’Accademia L’Oréal Roma sarà presente uno spazio baby, gestito dall’associazione culturale Via Andante per permettere alle mamme e ai papà di effettuare la messa in piega, lasciando i bambini a giocare in uno spazio a loro riservato.

Dall’esperienza maturata ad oggi dalla sezione provinciale Aism di Roma e dall’Ambulatorio SMamma del Policlinico Tor Vergata nasce il progetto 'soSMamma - Percorso di supporto alla maternità per le donne con sclerosi multipla', che ha lo scopo di fornire alle donne con sclerosi multipla un sostegno mirato a fronteggiare il periodo del post partum.

'soSMamma' prevede un team composto da operatori professionisti (ostetrica, terapista occupazionale, psicologo, e puericultrice) che, a partire dalla fase immediatamente successiva al parto, si recheranno a domicilio della donna con sclerosi multipla con lo scopo di fornire informazioni, proporre interventi socio-sanitari, suggerire soluzioni alle problematiche quotidiane, rilevare situazioni di potenziale emergenza. Il team offrirà la qualità e la varietà di prestazioni di un vero e proprio ambulatorio polispecialistico, erogate però a domicilio della paziente, in modo da ridurre il disagio degli spostamenti e favorire l'adattamento dell'ambiente alle nuove esigenze della donna e del neonato.

'soSMamma' si presenta come un progetto innovativo, non solo per la tipologia di interventi previsti, ma perché consentirà di raccogliere dati su un campione di donne con sclerosi multipla in gravidanza o madri da meno di un anno. Si prevede, nell’arco dei due anni e tenendo conto dei tempi naturali della gravidanza, di includere 25 donne con sclerosi multipla a partire dalla prima settimana di vita del bambino.

Partner del progetto 'soSMamma' è L’Alveare, coworking con spazio baby di Roma, primo esempio di welfare urbano che integra al coworking un servizio educativo innovativo, nato da un’idea di Città delle mamme, associazione del volontariato attiva nella Capitale dal 2009.

Domenica 14 gennaio sarà possibile partecipare all’evento 'La solidarietà ti fa bella' anche prendendo un appuntamento a domicilio, grazie alla collaborazione con Moovage, un progetto di bellezza on delivery, attivo già su Roma e Milano e a breve in altre città italiane. I professionisti di Moovage, nell’arco della giornata , sono pronti ad erogare, a Roma, il servizio di piega, sempre con offerta libera a favore del progetto 'soSMamma' di Aism Roma (è indispensabile fissare con anticipo un appuntamento, per il servizio a domicilio, con la sezione di Roma di Aism).

Dal 18 dicembre, infine, è attiva la campagna di crowdfunding sulla piattaforma www.eppela.com, per sostenere il progetto 'soSMamma'.