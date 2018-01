Da Siena a Panama con Gaia si formano giovani musicisti 'ambasciatori'

Boston, Panama, Parigi, Amsterdam e Siena insieme per la formazione dei giovani musicisti in un progetto nuovissimo che li vuole ambasciatori della collaborazione fra i popoli. Sarà siglato il 18 gennaio, a Panama, durante il Panama Jazz Festival, l’accordo che sancisce la nascita di Gaia (Global Association for the Interconenctive Arts), l’associazione internazionale di istituzioni dell’alta formazione musicale che vede unite Siena Jazz, il Berklee Global Jazz Institute di Boston, il Panama Jazz Festival, il Conservatorio superiore di musica e danza di Parigi e il Conservatorio di Amsterdam in un nuovo programma formativo. Il progetto, nato a Siena lo scorso luglio in occasione dell’International Iasj Jazz Meeting, vuole offrire a una selezione di giovani artisti di ciascuna delle istituzioni partecipanti la possibilità di sviluppare la propria arte musicale legando l’aspetto di ricerca e sperimentazione ai temi della solidarietà e del rispetto della dignità umana.

L’idea è quella di costruire uno stile nuovo di far musica aperto a interconnessioni con le altre arti performative. I giovani selezionati da Gaia, nel numero di quattro per ciascuna istituzione, saranno così preparati a diventare ambasciatori del dialogo che attraverso la musica dovrà coinvolgere altri linguaggi e culture. I giovani artisti saranno chiamati a superare gli aspetti competitivi legati all’imporsi del proprio strumento e ad usare la propria creatività e personalità proponendo la propria arte in progetti da realizzarsi in luoghi come le carceri, particolari siti dell’Unesco e altre istituzioni mondiali che si impegnano nel sociale.

“L’idea di Gaia - commenta Franco Caroni, direttore artistico di Siena Jazz e promotore dell’iniziativa - è quella di aiutare i nostri studenti a essere ambasciatori di un modo positivo di vivere e vedere la vita. Un modo per restituire alla musica il suo ruolo sociale. L’obiettivo ambizioso sarà quello di contribuire con la filosofia dei piccoli passi a costruire una società proiettata verso un mondo di rettitudine, collaborazione e solidarietà reciproche. A partire dalla formazione, momento fondante della vita di ogni essere umano”.