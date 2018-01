Un tour operator di Agrigento nel primo network mondiale del lusso

Da Agrigento al più prestigioso network di turismo di lusso del mondo. È la parabola dell’azienda Essence of Sicily, un tour operator che è entrato a far parte del circuito Virtuoso, il primo network del turismo di lusso nel mondo. Virtuoso è una rete delle migliori agenzie di viaggio di lusso e partner preferiti (come hotel, compagnie di crociera e tour operator) nel mondo. I membri di Virtuoso hanno accesso a strumenti di marketing, formazione e networking, oltre a tecnologia esclusiva e tracciamento dei dati. L’accordo tra Essence of Sicily e Virtuoso è stato concluso a Cannes, nell’ambito di Iltm, la seconda fiera al mondo per il turismo di lusso.

Virtuoso è un’organizzazione che comprende oltre 380 agenzie con più di 11.400 consulenti di viaggio in oltre 30 paesi in Nord America, America Latina, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente. Con le sue relazioni privilegiate, con 1.700 dei migliori alberghi e resort del mondo, compagnie di crociera, compagnie aeree, tour operator e destinazioni esclusive, il network è in grado di offrire ai clienti il più alto livello di servizio, esperienze uniche ed accessi privilegiati ed esclusivi.

“Noi siamo fieri di essere riusciti a portare la Sicilia, la nostra Sicilia, come pionieri in questo circuito. Con più 15,5 miliardi di dollari di vendite all’anno, Virtuoso è considerato a pieno titolo uno dei principali attori nel settore dei viaggi di lusso ed Essence of Sicily contribuirà a dare lustro a questa terra sempre più splendida”, commentano Peppe Mendola e Viviana Buscemi, fondatori di Essence of Sicily.

L’azienda di Agrigento è stata designata Preferred Virtuoso Partner in Sicilia, scelta per il modo alternativo di fare marketing, che punta da sempre sulle relazioni umane e sul servizio personalizzato con ogni singolo ospite, un modo di vendere la Sicilia come un’esperienza unica di emozioni e sensazioni.

“Siamo riusciti con il tempo - dichiarano Peppe Mendola e Viviana Buscemi - a sviluppare e offrire delle idee di viaggio che mantenessero principalmente l’autenticità e l’essenza della nostra terra, disegnando esperienze a contatto con la gente locale, con la Sicilia vera, quella fatta di gente semplice, come il pastore che produce ancora i propri prodotti o il piccolo agricoltore che cura le proprie olive. Tutti si sono chiesti cosa avessero a che fare queste esperienze con il lusso, ma noi siamo andati contro corrente, ci abbiamo creduto, abbiamo investito sulle emozioni e oggi possiamo dire che il vero lusso è riuscire a trasmettere emozioni attraverso l’esperienza, attraverso il tempo”.

Con Essence of Sicily, l’ospite si spoglia dalle etichette e con le mani in pasta si cimenta nelle lezioni di cucina fatte con la nonna fino a un crescendo di lezioni tenute da uno chef stellato Michelin. Partendo dall’essenza dell’ospitalità, elemento imprescindibile nel dna dei siciliani, e immergendosi nella scoperta dei sapori e dei vini del territorio, grazie agli esclusivi wine tours, così come l’esplorazione dei siti più rinomati, tutto è stato disegnato in maniera unica, con l’obiettivo d’imparare a conoscere i siciliani e la Sicilia, quella Sicilia che resta nel cuore.