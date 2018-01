Sda Bocconi lancia anche a Roma Executive Mba del weekend

L’Embawe, l’Executive Mba di Sda Bocconi che consente una formazione concentrata nel weekend, raddoppia e viene lanciato anche a Roma. Dopo il successo dell’edizione di Milano, partita a maggio 2016, Sda Bocconi School of Management ha deciso di duplicare il programma nella Capitale, consentendo così a tutti i manager residenti nelle regioni del Centro-Sud Italia di partecipare più agevolmente, impattando il meno possibile sulla propria attività professionale e consentendo di sfruttare al meglio il tempo libero per dedicarsi alla formazione.

L’edizione romana dell’Executive Mba Weekend garantirà le stesse caratteristiche del programma milanese: massima libertà e flessibilità di partecipazione, stessa faculty, 20 mesi di lezioni, 280 sessioni d’aula a weekend alterni (l’impegno è per il venerdì sera e per la giornata del sabato) e in 40 sessioni in distance learning, oltre alle concentration (due settimane full time di studio intensivo) e ai seminari di approfondimento (opzionali, pensati per adattare il programma alle esigenze dei singoli).

Inoltre i partecipanti beneficeranno dell’Executive Career Curriculum (lo speciale programma del Career Service di Sda Bocconi dedicato agli Executive Mba) e di tutte le attività di networking, socializzazione e solidarietà che fanno parte della dimensione emozionale ed extracurriculare del percorso formativo.

“Trentotto anni di età, 12 di esperienza lavorativa, con un 10% di partecipazione di professionisti stranieri: è questo il profilo che emerge dagli iscritti alle prime classi dell’Embawe di Sda Bocconi attualmente in corso. Quattro i principali settori di provenienza: l’industria manifatturiera, dalla quale proviene ben il 44% dei partecipanti, la consulenza e i servizi professionali (22%), l’energia (11%) e il settore farmaceutico (8%)”, spiega Enzo Baglieri, direttore del programma.

Il programma Embawe partirà il 4 maggio 2018 e terminerà il 27 marzo 2020; sarà svolto in lingua italiana, anche se è richiesta la conoscenza della lingua inglese. L’insegnamento sarà articolato in 4 blocchi didattici: i primi due forniscono le conoscenze fondamentali della gestione delle funzioni aziendali e della relazione tra l’impresa e il contesto in cui opera, affrontando discipline che vanno dal disegno organizzativo alla contabilità, dal supply management alla strategia.

Il terzo blocco punta, invece, sulle competenze per affrontare i cambiamenti di scenario economico, tra i quali l’international management, il performance management e la strategia di innovazione d’impresa. Nel quarto blocco, infine, sono presenti due appuntamenti di ‘concentration’, della durata di una settimana full-time ciascuno, per l’approfondimento di due percorsi specifici tra i quattro disponibili dedicati a finanza, digital transformation, service management e imprenditorialità.

Sda Bocconi fornirà a tutti i partecipanti dell’Embawe le tecnologie hardware e software per studiare e vivere l’esperienza formativa, anche quando non si è in aula. L’Executive Mba Weekend, nella doppia edizione in parallelo tra Milano e Roma, va così a completare l’offerta formativa degli Executive Mba proposta da Sda Bocconi, che comprendono il programma in italiano Emba (Executive Mba modulare) e quello in lingua inglese Gemba (Global Executive Mba).

Le iscrizioni all’Embawe con sede a Roma si chiuderanno il 1° febbraio 2018. Il costo è di 44 mila euro. Requisiti per partecipare al processo di selezione sono, oltre alla laurea in qualsiasi disciplina o titolo di studio equivalente, un’esperienza lavorativa di almeno 5-6 anni e la conoscenza della lingua inglese. Sono disponibili 6 borse di studio a copertura di un terzo della quota, assegnate in base al merito, di cui 2 destinate a partecipanti di sesso femminile.

Inoltre, per tutti coloro che vogliano approfondire di persona l’Executive Mba Weekend, Sda Bocconi School of Management ha organizzato un aperitivo con il direttore Embawe Enzo Baglieri a Napoli e Roma: il 30 gennaio, dalle 17 alle 21, a Napoli (Una Hotel Napoli, in piazza Garibaldi 9/10) e il 31 gennaio, dalle 13 alle 15, a Roma (Starhotels Metropole Roma, in via Principe Amedeo 3).