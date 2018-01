In concorso a RomaSposa creatività giovani stilisti emergenti

A RomaSposa 2018, che oggi ha aperto i battenti, spazio ai giovani con 'Sposa Futura', concorso che promuove la creatività degli stilisti emergenti. In questa seconda edizione, oltre 20 studenti provenienti da 7 scuole di moda del territorio laziale hanno l’occasione di confrontarsi con esperti del settore e presentare il proprio lavoro, in una vetrina fieristica che conta a ogni edizione più di 30.000 visitatori.

Nella cornice del centro congressi La Nuvola, fino a domenica 21 gennaio, sarà possibile scoprire nuove personalità e nuovi talenti in grado di proporre linee di sviluppo innovative per il comparto moda-sposa. A partecipare alla seconda edizione di 'Sposa Futura' sono i lavori proposti dagli studenti di Istituto Moda Sgrigna, Accademia Moda Altieri, Accademia Belle Arti di Frosinone, Accademia Moda Maiani e Scuola di Moda Ida Ferri di Roma, Istituto Colonna Gatti di Anzio e Istituto Righi di Cassino.

Gli abiti da sposa in concorso sono modelli selezionati per realizzazioni di particolare pregio, innovazione, creatività e tecnica. Cristalli Swarovski, seta, organza e lavorazioni in 3D si accostano a leggeri veli e tessuti pregiati, corpetti a ventaglio e decorazioni floreali, mentre le più tradizionali stoffe come pizzo francese, tulle e mikado vengono reinterpretate in chiave contemporanea.

I visitatori di RomaSposa 2018 potranno scoprire l’eccellenza del settore manifatturiero, rappresentanza delle migliori realtà accademiche del territorio, e decretare i tre abiti preferiti, esprimendo la propria scelta su apposita scheda, in distribuzione nello spazio riservato al concorso.

I modelli in gara verranno poi esaminati anche da una commissione di qualità, composta da stilisti, wedding planer e operatori rappresentativi del comparto che esprimerà la propria valutazione durante la sfilata degli abiti in passerella, in agenda domenica 21 gennaio alle ore 19.

I primi tre classificati della seconda edizione di 'Sposa Futura' avranno la possibilità di svolgere uno stage presso prestigiosi atelier di moda del Lazio, un'opportunità per sperimentare le proprie capacità oltre che in ambito accademico anche in un ambiente lavorativo altamente qualificato.