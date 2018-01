Moda, da Rani Zakhem omaggio a una donna vulcanica

L’energia, il fervore, l’effervescenza del fuoco nella collezione che segna la prima volta del designer Rani Zakhem a Parigi. Una sfilata, per lo stilista che ha esordito a Roma nel mondo della couture, in cui Rani Zakhem ha celebrato la gioia di vivere con una metafora incandescente. Il fuoco, infatti, uno degli elementi essenziali della vita, rappresenta il cardine di questa sontuosa collezione, dedicata a una donna vulcanica. Il tema del fuoco è il filo conduttore, dunque, un pretesto per rendere omaggio ai grandi che da sempre ispirano la sua creatività, e mantenuto viva la sua passione per la moda: da Jean-Louis Scherrer a Yves Saint Laurent, a Balmain e madame Grès.

"Elemento eterno e incontenibile, il movimento del fuoco e i colori delle fiamme - spiega una nota della maison - irrompono nella collezione in cascate pirotecniche ed esplosioni dorate, disegnate da ricami di cristalli di lava che impreziosiscono gli abiti lunghi e danzanti o i tubini corti che aderiscono al corpo, impreziositi da un gran fiocco a contrasto. Alcuni capi sembrano essere scolpiti nella luce, e le costruzioni sartoriali sono magiche nell’esaltare la bellezza della figura o nel creare movimenti sinuosi che accompagnano i movimenti".

"Perfezione sartoriale, tessuti e ricami preziosi, nei satin, nei plissé soleil e nelle organze in una palette di colori caldi declinata dal giallo oro al rosso vivo all’arancione, senza rinunciare al must per eccellenza: il nero, assoluto o contaminato dal bianco più puro. Geometrie ed esplosioni di luce, con le suggestioni moderniste, che ci riporta ai caleidoscopi di stelle e di luce de 'Il Bacio' di Klimt, o con le reminiscenze anni '70, come l’omaggio a Mireille Darc nel film 'Le grand blond avec une chaussure noire' in cui Guy Laroche ha creato per la celebre attrice la scollatura più famosa della storia del cinema francese", conclude.