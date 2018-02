Arriva l'app contro lo stress da rientro

Combattere lo stress da rientro o, magari, cominciare a pensare a un nuovo viaggio. Da oggi, ci pensa il concierge, che 'segue' il turista anche quando la vacanza è conclusa, grazie a una app. A lanciarla onefinestay, leader nel mercato degli affitti brevi nelle case private di lusso, che ha annunciato l’istituzione del suo programma di concierge, chiamato Higher Living, che concede a tutti gli ospiti l’accesso ai propri servizi. E' il primo programma di guest relationship della società, ed è anche il primo del suo genere nel settore, dato che sarà a disposizione degli ospiti per un intero anno dopo il loro soggiorno.

Questo programma è la prima iniziativa che la compagnia ha lanciato dalla sua fusione nel 2017 con TravelKeys e Squarebreak, che ha portato il suo portfolio di case da 2.500 a più di 10.000, e da 9 destinazioni in tutto il mondo a 200. A partire da marzo, dopo il loro soggiorno, gli ospiti possono avere accesso a Higher Living con un’app che permette di contattare il concierge. L’accesso al programma è in omaggio per il primo anno, con costi aggiuntivi per esperienze e servizi. Gli ospiti avranno accesso a più benefici esclusivi tutte le volte che soggiorneranno con onefinestay, e il servizio di concierge diventerà sempre più 'tailor made' e in linea con i loro gusti individuali.

Con il lancio di Higher Living la compagnia ha standardizzato il nuovo programma per tutti gli ospiti, a partire dalla loro prima permanenza, rendendolo parte delle loro vite. Nel corso dell’anno, tramite un servizio mobile di concierge sviluppato sfruttando l’esperienza nel settore della sister company di onefinestay John Paul, agli ospiti verrà dato l’accesso a servizi di viaggio e lifestyle individuali che potranno utilizzare durante e dopo il loro soggiorno, con gli addetti al concierge disponibili a rispondere a tutte le esigenze sia di viaggio sia quotidiane dei viaggiatori, per esempio: prenotazione di ristoranti e biglietti teatrali; prenotazione di uno chef o di altri servizi di intrattenimento; coordinamento di escursioni e gite giornaliere. Più spesso gli ospiti alloggeranno con onefinestay, più la qualità e la cura dei servizi di Higher Living per i loro viaggi e per la loro vita quotidiana crescerà.

“Higher Living ha la stessa stoffa del nostro rinomato servizio di lusso, che è apprezzato dagli ospiti, ed è emblematico della nostra vision: far sì che tutti i nostri ospiti sperimentino un nuovo modo di vivere. Gli ospiti ci amano perché abbiamo sempre deciso di portare esperienze speciali ai loro pernottamenti, e ora stiamo estendendo i nostri servizi al di fuori dei loro viaggi, nelle loro vite”, ha dichiarato Javier Cedillo-Espin, Ceo di onefinestay.

“Il servizio, durante il soggiorno, resta invariato, ossia - ha chiarito - i nostri ospiti possono contattare il nostro team 24/7 per telefono, email o sms. Invece, con il lancio di Higher Living a marzo, dopo il primo soggiorno, gli ospiti potranno usufruire del servizio virtualmente, attraverso un’app mobile gratuita per un anno intero. L’app verrà scaricata sui rispettivi telefoni e fornirà servizi chat e sms live; inoltre, è personalizzata e offre anche una vasta gamma di benefit, in target quindi con le preferenze di ogni ospite. La varietà dei servizi e la loro personalizzazione aumenta in modo direttamente proporzionale ai soggiorni con onefinestay, proponendo servizi su misura ed esperienze esclusive".

“Onefinestay ha sempre seguito un percorso in parallelo con la vision del brand, quindi con l’obiettivo di offrire un servizio personalizzato e di altissimo livello ad ogni nostro ospite. Higher Living rappresenta uno step formale in questo processo dedicato a chi ci sceglie per il proprio soggiorno, e, naturalmente, la grande novità è che questo servizio adesso sarà disponibile anche dopo la permanenza. E il mezzo che abbiamo scelto per realizzare questo obiettivo è un’app mobile", ha concluso.