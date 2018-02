Norwegian firma contratto per piloti e cabin crew di lungo raggio

Norwegian, attraverso la sua sussidiaria Norwegian Air Resources, ha firmato il contratto collettivo riguardante piloti e cabin crew assegnati al lungo raggio e basati in Italia, in accordo con tre sigle sindacali italiane. Lo comunica la società. Solo cinque mesi fa, a settembre, la compagnia aveva firmato un accordo collettivo a copertura del segmento dei voli a corto raggio di Norwegian in Italia. L’accordo, che sarà valido per tre anni, è stato firmato con Uil, Fit Cisl e Anpac.

“È una felice coincidenza - ha dichiarato Bjørn Erik Barman-Jenssen, amministratore delegato di Norwegian Air Resources - che questo accordo sia stato firmato proprio il giorno prima del volo inaugurale della nostra nuova rotta che collega Roma Fiumicino a San Francisco Oakland in California. Questo contratto pone solide basi per la futura crescita del segmento lungo raggio di Norwegian in Italia e garantisce stabilità alle nostre operazioni in loco".

Norwegian opera da Roma 10 rotte, 3 delle quali verso gli Stati Uniti: New York/Newark, Los Angeles e San Francisco Oakland. Il prossimo giugno, la compagnia comincerà a volare anche sulla rotta Milano Malpensa - Los Angeles. Norwegian ha trasportato 1,16 milioni di passeggeri in Italia nel 2017, pari a un incremento del 23,6% rispetto all’anno precedente.