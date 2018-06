Al Festival del lavoro di Milano open day per giovani in cerca occupazione

Poche domande per scoprire se si è pronti ad affrontare il mercato del lavoro e da lì ripartire per migliorare le proprie competenze. L’edizione 2018 del Festival del Lavoro si prepara ad accogliere studenti, laureandi, laureati e più in generale giovani in cerca di occupazione che vogliono scoprire se il lavoro di squadra, la creatività, il pragmatismo sono tra i loro punti di forza.

Dal 28 al 30 giugno, presso il Mi.Co. (Milano Congressi, piazzale Carlo Magno, 1), gli 'Open day' del lavoro in cui i consulenti del lavoro saranno a disposizione dei più giovani per l’analisi delle soft skills e la ricerca della prima occupazione. Nel corso del Festival, infatti, saranno organizzati momenti di orientamento grazie alla partnership con Eggup, start up che ha sviluppato un software innovativo per facilitare l’incontro fra domanda e offerta di talenti.

Partecipando all’evento, organizzato dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione studi consulenti del lavoro, gli studenti avranno la possibilità di effettuare un test gratuito delle proprie competenze attraverso il quale, con poche e semplici domande, conoscere capacità e attitudini personali. La valutazione consentirà di elaborare un profilo professionale del candidato, da allegare al curriculum.

Per partecipare al test è necessario iscriversi, gratuitamente, al Festival del Lavoro sul sito ufficiale www.festivaldellavoro.it e, dopo aver ricevuto il voucher per accedere alla manifestazione, completare la prenotazione al seguente link: www.eggup.net/prenotazioni. Qui si potrà scegliere il giorno e la fascia oraria in cui effettuare il test utilizzando le postazioni predisposte all’interno di uno spazio dedicato e denominato 'Isola delle politiche attive'.

Fanno parte degli 'Open day' anche eventi dedicati alla formazione e all'inserimento nel mondo del lavoro. Primo evento in calendario, tra gli altri, il 28 giugno, alle ore 17,30, il convegno nell'Auditorium del Mi.Co. sul tema 'Quale scuola per trovare un lavoro'. Il 29 giugno, alle ore 10, il confronto con l’economista e scrittore Jacopo Perfetti, che presenterà il suo ultimo libro: 'Inventati il Lavoro. Sopravvivere alla fine del posto fisso e svegliarsi ogni mattina con il sorriso'. A seguire, alle ore 11,30, l'incontro 'Il Lavoro del futuro: come orientarsi', con la partecipazione delle Università di Milano e del Salone dello Studente.

Spazio, poi, a quei giovani che hanno deciso (o stanno pensando) di intraprendere il percorso per diventare consulente del lavoro. Per loro i consigli utili per affrontare l’esame di abilitazione e comprendere quali sono le prospettive della professione. Sabato, infine, alle 10, sempre nell''Isola delle politiche attive', l'approfondimento sul ruolo di consulenti del lavoro, agenzie per il lavoro e centri per l’impiego per orientare i più giovani nella scelta del proprio futuro professionale.