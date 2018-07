Quando il collega è in vacanza, 5 consigli per sopravvivere in ufficio

L’estate è arrivata e, complici le temperature calde e la voglia di stare all’aria aperta, può diventare veramente difficile mantenere la concentrazione in ufficio, soprattutto se capi e colleghi sono già partiti per le vacanze. Per questo, gli esperti Hays Response - la divisione di Hays dedicata ai profili più junior - hanno individuato cinque consigli per affrontare con il piede giusto la permanenza in ufficio nei mesi più caldi.

1. Concedersi una work routine più leggera. Facebook e Instagram traboccano di foto di amici al mare, i colleghi sono partiti, staccando il cellulare aziendale e la città è semideserta. Rimanere in ufficio quando tutti sono in vacanza può rivelarsi estremamente frustrante: per questo è necessario non pretendere troppo da se stessi e organizzare le proprie giornate lavorative in modo più leggero. È utile pianificare una 'to do list' che includa solo le attività che effettivamente devono essere portate a termine entro la giornata, concedendosi pause e momenti di relax tra un compito e l’altro.

2. Organizzare una pausa pranzo diversa dal solito. Anziché pranzare in ufficio davanti alla scrivania, sempre meglio uscire a prendere una boccata d’aria, magari mangiando al parco così da godersi la bella giornata oppure scegliendo ristoranti che abbiano un dehors o una terrazza. Benché si debba trascorrere la maggior parte della giornata in ufficio, una pausa pranzo all’aperto aiuterà a migliorare l’umore e ad affrontare con nuova energia il pomeriggio lavorativo.

3. Ricaricarsi durante il weekend. Se il proprio lavoro lo permette, è utile staccare la spina e rilassarsi durante il weekend, dimenticando gli impegni professionali. Se possibile, quindi, è bene spegnere il telefono aziendale, non controllare la posta elettronica ed evitare di portarsi a casa il lavoro nel fine settimana. Questo permetterà di rientrare il lunedì in ufficio con le batterie ricaricate e affrontare al meglio la settimana lavorativa.

4. Fare sport o meditazione. Prima di andare in ufficio, fare una corsa o una nuotata può aiutare ad arrivare a lavoro con una marcia in più. Fare sport al mattino, infatti, libera le endorfine e aiuta ad avere un umore migliore. Per i meno dinamici, può essere efficace anche la meditazione, utile per liberare la mente e ricaricarsi in vista di una nuova giornata in ufficio.

5. Adottare un abbigliamento più casual. Pur mantenendo un dress code adatto al proprio ambiente lavorativo, d’estate, quando si è ad organico ridotto, ci si può concedere un look più casual, magari non mettendo la cravatta per gli uomini o indossando scarpe più comode per le donne. Un abbigliamento confortevole permetterà di sentirsi più liberi e a proprio agio, affrontando più facilmente la calura estiva in città.