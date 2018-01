Confindustria Basilicata: "Bene Gentiloni sul Sud, misure positive per imprese"

Pasquale Lorusso, presidente di Confindustria Basilicata

"Non possiamo che condividere con il presidente del Consiglio dei ministri la valutazione positiva sulle misure finora varate per il Mezzogiorno, contenute nella manovra di bilancio e nel decreto Mezzogiorno, che hanno creato condizioni favorevoli per stimolare nuovi investimenti produttivi e consolidare quelli esistenti". Così, intervistato da Labitalia, il presidente di Confindustria Basilicata, Pasquale Lorusso, commenta le parole di ieri a 'Che tempo che fa' del premier Gentiloni che aveva detto che "investire nel Mezzogiorno d'Italia è conveniente, non è mai stato così conveniente: abbiamo bisogno di investimenti produttivi nel Mezzogiorno".

"Le agevolazioni previste dal Piano Industria 4.0, cumulate alle misure specifiche per il Mezzogiorno, come il credito d’imposta per gli investimenti, gli sgravi per le nuove assunzioni e la stessa istituzione delle Zone economiche speciali, rappresentano -continua Lorusso- un forte stimolo al rilancio dell’economia di questa parte del Paese. I primi effetti si sono già visti e lo dimostrano tutti i principali indicatori economici".

Per Lorusso, "la Basilicata sta facendo la sua parte, non solo grazie ai suoi due settori produttivi più significativi, estrazioni e automotive, ma anche grazie al grande traino di sviluppo rappresentato da Matera 2019".

"Registriamo un significativo dinamismo economico, sostenuto anche dal pacchetto di incentivi messo in campo dalla Regione Basilicata su capitoli quali ricettività, efficientamento energetico e il recente bando su Industria 4.0", sottolinea.

"Ecco perché riteniamo fondamentale -conclude- non mettere in discussione le riforme nazionali che hanno già iniziato a produrre i primi effetti concreti sull’economia e procedere a passo sempre più spedito a sostegno delle imprese e della crescita del Paese”.