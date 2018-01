Snals: da Consiglio nazionale ok elezione Serafini a segretario generale

Elvira Serafini, segretario generale dello Snals Confsal

Il Consiglio nazionale dello Snals-Confsal, in corso a Tivoli, ha sancito il rinnovamento in atto nel sindacato con l’elezione di Elvira Serafini a segretario generale. E' quanto si legge in una nota dello Snals Confsal.

"Si tratta di una svolta importante connotata -continua la nota- anzitutto da una forte apertura democratica, a cominciare dalla segreteria generale che passa da tre a sette membri. Irene Tempera è stata confermata segretario vicario e Teresa Montemurro segretario amministrativo. Sono stati rinnovati anche tutti gli organi statutari: le consulte, il consiglio nazionale e il direttivo nazionale".

"L’elezione di Serafini -conclude- rafforza il nuovo corso intrapreso da alcuni mesi dallo Snals-Confsal, caratterizzato da un maggiore confronto interno, oltre che da una maggiore attenzione alle istanze del territorio, e da una presenza ancora più incisiva e ascoltata ai tavoli negoziali".