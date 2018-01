Genovesi (Fillea): "Con sconfitta Zingaretti lavoratori Lazio non starebbero meglio"

Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil

"Nel Lazio abbiamo avuto molte discussioni con la Regione, ma abbiamo siglato anche importanti accordi e intese: dal protocollo appalti alla programmazione di nuove opere alla stessa accelerazione della spese per infrastrutture". Così Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil, il sindacato dei lavoratori delle costruzioni, con Labitalia, in occasione di un’iniziativa della Fillea di Roma.

"Occorre che il lavoro, la manutenzione del territorio e lo sviluppo di infrastrutture di qualità -conclude- siano ancora di più al centro della programmazione territoriale nei prossimi anni in una Regione strategica come il Lazio. Difficilmente, però, i lavoratori starebbero meglio in caso di divisione del centrosinistra e di sconfitta di Zingaretti".