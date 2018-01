Elezioni, Ballone: "Serve semplificazione per imprese"

Agostino Ballone, presidente Confindustria Abruzzo

"Il tema principale che qui in Abruzzo vogliamo segnalare alla politica è la necessità di una vera semplificazione amministrativa di quella che oggi è una 'burocratizzazione' spinta, che ci fa perdere tempo e risorse economiche". E' chiaro Agostino Ballone, presidente di Confindustria Abruzzo, nell'identificare la prima richiesta che gli industriali abruzzesi presentano alle forze politiche in campo per le elezioni politiche di marzo, e che vorrebbero nei loro programmi.

Per Ballone, quindi, è "necessario trovare una soluzione che porti allo 'sfoltimento' di tutta una serie di norme che riguardano l'impresa e che si accavallano e si contraddicono tra loro". Altro tema caldo, per gli industriali abruzzesi, è quello "della liberalizzazione dei servizi pubblici locali". "Qui in Abruzzo - avverte - si sono 'blindate' delle opportunità con la creazione di società partecipate che sottraggono così centinaia di milioni di euro al libero mercato. E lo hanno fatto prima del 30 settembre, la data indicata dalla riforma Madia per la razionalizzazione delle partecipate".

"Quindi, in pratica, la politica, qui in Abruzzo, ha contraddetto quanto fatto con l'altra mano, mettendo 'in house' tutto il sistema del trasporto regionale e sottraendolo così al libero mercato", dice il presidente di Confindustria Abruzzo. Risorse che, insieme alla 'sburocratizzazione', spiega Ballone, "potrebbero portare un circolo virtuoso, creando occupazione e sviluppo". E un problema ancora più sentito, continua Ballone, è "lo sblocco dei pagamenti della Pa, che qui nella regione è ancora lontano dai tempi medi nazionali ed europei, e in alcuni casi raggiunge livelli biblici".