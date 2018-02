FederlegnoArredo: "Con glossario unico chiarezza su permessi"

Emanuele Orsini presidente di FederlegnoArredo

"Finalmente si fa chiarezza sui permessi di costruire". Così Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo, commenta il via libera sugli interventi di edilizia libera che non richiedono una Cil o una Cila né una Scia, né tanto meno il permesso di costruire. E' stata, infatti, raggiunta l’intesa sullo schema di decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti recante l’adozione del glossario unico contenente l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera.

"Semplificare -spiega- è l’unica strada per far ripartire l’edilizia. Parliamo di un settore che ha possibilità enormi, ma che è passata da 249.000 permessi di costruire a 47.000. A fronte di un impegno che la Federazione porta avanti da anni, registriamo con soddisfazione soluzione che va a sostenere un comparto in sofferenza: penso in particolare al settore delle pergole, a oggi bloccato, che potrà trovare un nuovo slancio assieme al mondo delle finiture, dei serramenti e dei pavimenti in legno".

Il glossario contiene una tabella che individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.