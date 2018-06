Scaccabarozzi: "Inaugurazione sito Dompè L'Aquila evento straordinario"

Il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi

L'inaugurazione di oggi della nuova area produttiva e di ricerca di Dompè a L'Aquila "ha un significato straordinario". "La sanità non può essere sempre considerata solo spesa ma deve essere considerata sostenibilità e finanziamento. Momenti come questi sono importanti per il Paese, per la Regione, per il valore che hanno. Sono momenti che danno innovazione, investimenti, ricerca, perché qui si fa anche biotecnologie che è una cosa straordinaria". Così il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, a L'Aquila a margine dell'inaugurazione del sito Dompè.

Il numero uno di Farmindustria ha ricordato che "negli ultimi anni l'export farmaceutico dell'Abruzzo è stato superiore a quello della Germania che è il primo Paese, ancora per poco, per presenza industriale farmaceutica".

"Quindi, un plauso a questi eventi,, perché vuol dire avere una visione e una lungimiranza e credere in questo Paese. E il nostro Paese ha bisogno di questo per continuare a garantire l'assistenza sanitaria ai cittadini", ha concluso.