Pirani (Uiltec): "Non c'è ripresa senza industria"

Paolo Pirani, segretario generale Uiltec

"Pensare che la ripresa economica possa nascere senza l'industria è un'idea priva di senso. Puntare oggi sull'industria vuol dire affrontare quelle problematiche che comportano i processi di industrializzazione. E devono essere fatti in modo nuovo. Oggi occorre un rapporto diverso con il territorio, occorre riconvertire l'industria verso quelle tecnologie che consentano un maggior equilibrio ambientale. E occorre lavorare in sicurezza". Così Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec, il sindacato di categoria dei lavoratori del tessile, dell'energia e della chimica, con Labitalia, parla, con Labitalia, del futuro dell'industria nel nostro Paese.

"Chi dice che il Pil non importa -sottolinea Pirani- ha una visione irrealistica, dove non c'è il Pil che cresce ci sono i barconi di coloro che scappano da quei Paesi. Noi non pensiamo -continua Pirani- di tornare ad essere, come purtroppo rischiamo, un Paese di emigrazione. In Italia sono più le persone che vanno via di quelle che stanno arrivando e ad andare via sono i nostri ragazzi e ragazze, le migliori intelligenze, e per tenerli qui dobbiamo garantire che in Italia c'è ancora un futuro, c'è ancora la possibilità di farsi una famiglia, di accumulare un po' di soldi, un po' di ricchezza, di farsi la casa, di mandare i figli a scuola".

"Di questo -aggiunge Pirani- ha bisogno l'Italia e non si fa questo senza l'industria. In un momento di trasformazione noi abbiamo fatto una proposta: cambia tutto, cambiano le stesse fonti di produzione di energia e allora occorrerebbe pensare a una grande agenzia nazionale che gestisca la transizione energetica di questo Paese. Quello che fu fatto da Roosvelt con il New deal fu il 'Tennessee Valley Act', ovverosia un atto che prevedeva da parte del governo statunitense la costruzione di dighe sul Tennessee per la produzione di energia idroelettrica che avrebbe dovuto alimentare le aziende nascenti negli Stati Uniti d'America. Occorre -conclude Pirani- quindi un'idea alta".