Coldiretti Campania, Masiello rieletto presidente

Consiglio Coldiretti Campania

Gennarino Masiello è stato rieletto presidente di Coldiretti Campania per il prossimo quinquennio. "L’agricoltura è la grande sfida della Campania, sentinella del territorio, presidio della biodiversità e volano di sviluppo per tutto il sistema economico regionale". Con questo messaggio Masiello ha salutato gli oltre cinquecento dirigenti della Coldiretti presenti oggi presso l’Auditorium del centro direzionale di Napoli in occasione della convention sul tema 'Mai più terra dei fuochi: la Campania riparte dall’agricoltura', a cui sono intervenuti il sottosegretario all’Ambiente, Salvatore Micillo, in rappresentanza del ministro Sergio Costa, trattenuto da impegni indifferibili, e il presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca.

L’assemblea di federazione regionale della Coldiretti Campania è composta dai presidenti Gennarino Masiello (Benevento), Francesco Acampora (Avellino), Manuel Lombardi (Caserta), Andrea D’Ambra (Napoli), Vito Busillo (Salerno); dai delegati provinciali Luigi Trancucci, Marianna Venuti, Antonio Ciabrelli, Davide Minicozzi, Raffaele Magliulo, Salvatore Sorbo, Carmine Farina, Tommaso Picascia, Eugenio Cioffi, Nicola Palma; dal presidente di Federpensionati, Francesco Scorziello, dalla delegata regionale di Coldiretti Giovani Impresa, Veronica Barbati, dalla responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa, Antonella Dell’Orto, dal direttore regionale, Salvatore Loffreda, dai direttori provinciali Michele Errico, Angelo Milo e Vincenzo Tropiano.

Gennarino Masiello, classe ’72 e papà di due figli, gestisce l’azienda di famiglia situata nei pressi della città di Benevento. Coltiva tabacco e grano duro, oltre a produrre vino e a gestire un agriturismo. Dopo gli studi e il diploma di perito agrario, muove i primi passi nel mondo dell'associazionismo nel movimento giovanile della Coldiretti. Nel 1998 diventa delegato nazionale della Coldiretti e nel 2001 il salto alla vicepresidenza nazionale. Nel 2003 diventa presidente di Ont Italia e nel 2004 è eletto presidente di Coldiretti Benevento. Nel 2006 è stato il più giovane presidente di una Camera di Commercio italiana. Dal 2017 è presidente europeo di Elti-European leaf tobacco interbranch, la più grande associazione di produttori e trasformatori del comparto. E' vicepresidente nazionale di Coldiretti.