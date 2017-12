Con Piroapp fuochi pirotecnici sicuri a portata di app

Capodanno 'sicuro' con Piroapp, la prima applicazione per smartphone e tablet interamente dedicata ai fuochi pirotecnici. L’iniziativa, realizzata dall’AssPI (Associazione pirotecnica italiana) si pone due obiettivi principali atti a garantire una sempre maggiore legalità e sicurezza, indirizzando i consumatori verso un acquisto ed un uso responsabile degli articoli pirotecnici soprattutto in occasione della festività del Capodanno.

"Piroapp -commenta Nobile Viviano, presidente AssPI- risulta essere la prima app che si occupa esclusivamente di fuochi artificiali. L'Associazione, nell’ambito delle attività svolte, ha voluto dotarsi di un nuovo strumento per essere più incisiva ed efficace, la app sicuramente è la tecnologia che più di tutte permette di interagire e comunicare in tempo reale con l’utenza che avrà a disposizione, con un semplice click, tutte le informazioni necessarie, esposte in modo semplice, per poter festeggiare in assoluta sicurezza con i fuochi artificiali".

"Gli incidenti ed i feriti -spiega- da fuochi artificiali a Capodanno stanno sensibilmente diminuendo grazie anche al grande lavoro di prevenzione svolto dall’associazione, dalle forze dell’ordine e dalle istituzioni. La presenza sul mercato di articoli caratterizzati da sempre maggiori standard di sicurezza garantiti anche dal marchio CE, obbligatorio da quest’anno per tutti i prodotti immessi sul mercato, che, se usati correttamente, assicurano la sicurezza del consumatore e degli animali tutelando anche l’ambiente, hanno determinato un trend sicuramente positivo che potrebbe essere migliorato solo educando maggiormente i consumatori, ed ecco allora l’idea di creare un’applicazione specifica, Piroapp, che confidiamo possa diventare nel giro di poco tempo lo strumento di riferimento per fare prevenzione e per combattere l’abusivismo che oggi rappresenta ancora una piaga che rovina l’immagine e l’economia del settore".

Luca Proietta, vice presidente dell’Ass.P.I. sottolinea che Piroapp "è un progetto molto ambizioso perché si candida ad essere uno strumento utile anche per gli operatori del settore e per le forze dell’ordine che potranno avere a disposizione in tempo reale tutta la normativa vigente, riportata in forma molto schematica di facile ed immediata consultazione, cosa questa che eviterebbe anche i tanti sequestri illegittimi”.

Antonio Sicuranza, sviluppatore della app, ne ha illustrato la struttura che "si basa su poche e chiare funzioni". "Simpatiche vignette e animazioni -chiarisce- guideranno passo passo i consumatori su come si devono comportare se vogliono festeggiare il Capodanno con i fuochi artificiali, partendo dal riconoscimento di un prodotto sicuro e quindi da un acquisto legale, passando per la corretta conservazione fino ad arrivare all’illustrazione esplicita di un corretto utilizzo".

Piroapp, che, nell’ottica della lotta all’abusivismo, contiene anche una utile funzione di geolocalizzazione per ricercare la rivendita autorizzata più vicina, potrà essere scaricata gratuitamente e sarà a disposizione su tutti i dispositivi Android ed IOS a partire da oggi.