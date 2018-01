Al via Magic Wand, accelerazione per startup FinTech e InsurTech

Dall’assicurazione social tramite community di utenti al sistema per la creazione e archiviazione di fatture e documenti di vendita; dalla piattaforma assicurativa automatica per raccogliere e analizzare dati al robo advisor degli investimenti della finanza alternativa. Sono alcuni esempi dei modelli di business innovativi su cui si concentrano i progetti delle startup selezionate per partecipare a 'Magic Wand' - il programma di accelerazione lanciato da Digital Magics, il più importante incubatore di startup digitali made in Italy, attivo su tutto il territorio italiano - presentati oggi al Fintech District di Milano, lo spazio inaugurato pochi mesi fa che rappresenta il punto di accesso all’ecosistema fintech italiano.

'Magic Wand' offrirà alle startup, scelte da una giuria composta da Digital Magics e dai partner del programma, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Credito Valtellinese, Ersel Investimenti, Innovation Center di Intesa Sanpaolo, Innogest, Poste Italiane, SellaLab, SisalPay, Società Reale Mutua di Assicurazioni e Ubi Banca, un primo grant di 5.000 euro unitamente a un percorso di mentorship di 6 mesi, molto articolato, e a ulteriori grant per le startup che dimostreranno le migliori performance rispetto agli obiettivi di crescita.

L’obiettivo del programma 'Magic Wand' è quello di supportare e accelerare la crescita delle startup italiane fornendo supporti economici, di advisorship, di condivisione delle esperienze e di sostegno allo sviluppo del business a livello internazionale, proprio grazie alla creazione di un centro di eccellenza italiano per innovare il settore della finanza e delle assicurazioni, basato su un’alleanza di sistema creata con i più importanti operatori del mercato.

Le prime 8 startup di 'Magic Wand' selezionate e che hanno formalizzato o stanno formalizzando l’accordo con Digital Magics sono: #InvestFT, Axieme, Cloudesire, Coverholder, Diaman Tech, Duedot (Quokky), EasyTax Assistant e Moneymour. Nei prossimi giorni entreranno le ultime due che andranno a completare la squadra.

Il programma di accelerazione proporrà alle startup selezionate un’agenda ricca di contenuti e di opportunità di sviluppo, grazie ai 10 partner leader di mercato, che metteranno anche a disposizione le loro competenze ed esperienze, ai mentor di riferimento ovvero esperti di settore coinvolti nel progetto, al supporto costante del team di Digital Magics, che sarà dedicato a favorirne la crescita e il miglioramento dei Kpi (Key Perfomance Indicator), con una prospettiva di scalabilità molto veloce e di posizionamento primario sul mercato. Sono previsti numerosi momenti di formazione, corsi, workshop e masterclass con i fondatori di startup di successo e con i top manager di grandi aziende, esperti di finanza, marketing, legislazione, 'growth hacking', oltre ai creativi e agli sviluppatori di piattaforme e di interfacce digitali.

A marzo, ovvero a conclusione del secondo mese del programma di accelerazione, si svolgerà una seconda selezione, che consentirà alle 6 startup, che hanno dimostrato di poter crescere secondo gli obiettivi stabiliti, di proseguire e concludere il percorso di accelerazione, ricevendo un secondo grant di 15.000 euro, partecipando alla fase finale dell’Investor Day di 'Magic Wand' - evento esclusivo con i più importanti investitori italiani e internazionali - e avendo l’opportunità di entrare nella squadra di Digital Magics.

Sono previste, infine, ulteriori importanti opportunità offerte da Neva Finventures (Gruppo Intesa Sanpaolo), Innogest e SellaVentures (Gruppo Banca Sella) che hanno deciso di riservarsi la possibilità di finanziare le 6 startup finaliste di 'Magic Wand', che alla fine del programma avranno raggiunto gli obiettivi e i Kpi prefissati. Inoltre, Innovation Center del Gruppo Intesa Sanpaolo offrirà alle 6 finaliste l'accesso al proprio centro di competenza sul Fintech, la possibilità di partecipare a piattaforme di scale up internazionali e partnership con i più importanti centri di ricerca al mondo, oltre a realizzare dei proof of concept sui prodotti o servizi individuati.

SellaLab metterà a disposizione dei partecipanti l’accesso alla piattaforma Api Platfr.io, l’offerta a condizioni agevolate del pacchetto di prodotti e servizi dedicato alle startup Up2Start e della piattaforma di e-commerce Gestpay, oltre alla possibilità di valutare eventuali partnership di carattere industriale con il gruppo bancario.

Ecco, quindi, uno per uno, i progetti e le startup finalisti di 'Magic wand': programma di accelerazione per le startup Fintech e Insurtech, lanciato da Digital Magics, in collaborazione con i leader di mercato.

-#InvestFT è un robo advisor degli investimenti della finanza alternativa, che collega in un unico portale tutte le opportunità delle piattaforme italiane ed europee di Peer to Peer Lending (privati e pmi), equity crowdfunding (startup e pmi), invoice trading (pmi) e real estate crowdfunding (lending ed equity).

-Axieme offre un servizio innovativo per fornire assicurazioni con un meccanismo social. Gli utenti acquistano la propria assicurazione con un gruppo di persone che conoscono (amici, parenti, colleghi) o che hanno esigenze simili. Condividendo le informazioni all’interno della community, i rischi vengono ripartiti e se non accadono sinistri si ottiene un rimborso.

-Cloudesire è una suite che abilita operatori finanziari e service provider di ogni tipo a servire più efficacemente la propria base clienti, attraverso la distribuzione automatizzata di prodotti e servizi di ogni tipo - sia propri che di terze parti - e la riscossione contestuale applicando modelli di prezzo 'as a service' come sottoscrizione periodica, pagamento a consumo, e tutti gli altri.

-Coverholder ha creato una piattaforma per semplificare, integrare e personalizzare il processo di intermediazione assicurativa, rendendolo autonomo. Attraverso un sistema integrato di algoritmi, riduce drasticamente le tempistiche relative al ciclo di quotazione ed emissione della polizza, eliminando lo scambio manuale di dati e migliorando il volume e la qualità delle informazioni sul rischio.

-Diaman Tech sviluppa soluzioni tecnologiche per il mondo del risparmio gestito come le piattaforme web exAnte, per la creazione di portafogli di investimento in fondi ed Etf e iRating, Software brevettato di selezione e controllo del rischio obbligazionario con rating implicito numerico.

-Duedot (sviluppata dalla startup Quokky) è una piattaforma che integra l’archiviazione Cloud alla messaggistica istantanea, consentendo alle imprese di automatizzare operazioni di routine tramite tecnologie di machine learning e di collaborare direttamente con i propri clienti. Tramite un link è possibile visualizzare documenti (come contratti, dichiarazioni dei redditi, finanziamenti, ecc.), interagire via chat e condividere altre informazioni. Una volta archiviata, la pratica rimane a disposizione di entrambi.

-EasyTax Assistant è un’applicazione per la gestione fiscale: un assistente virtuale che in modo semplice e intuitivo aiuta a gestire al meglio le spese passive e permette di ottimizzare il risparmio fiscale. L’app approfondisce quali e quante tasse si pagano, compresa la lista delle detrazioni e deduzioni, acquisisce e salva in automatico e in Cloud tutte le spese.

-Moneymour è un metodo di pagamento per e-commerce: permette di ricevere prestiti istantanei per acquisti online e pagare poi a rate. L’algoritmo proprietario calcola il rischio di frode e di credito, considerando sia storia creditizia, sia migliaia di altre variabili social, di dispositivo e di comportamento sul sito degli utenti, automatizzando il processo di approvazione delle pratiche, oggi manuale per gli operatori italiani.