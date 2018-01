Pitch competition a Sigep con startup da Italia, Slovenia, Olanda e Usa

Trasformare le alghe in cibo quotidiano. Pasta, bacon, ora anche pane. E’ la proposta vincente del team olandese Seamore che ha vinto la Pitch Competition proposta a Sigep, in collaborazione con Seeds&Chips. L'ingrediente più salutare e sostenibile del pianeta diventa cibo gustoso e conveniente. E’ già diffuso in 750 negozi e in 6 paesi, e sono pronti a portare alghe nel piatto di tutti. Al secondo posto BiolnnoTech, azienda che mira alla riqualificazione degli scarti agroalimentari per la produzione di prodotti ad alto valore aggiunto come biomasse microbiche e proteine. Terza posizione per Reolì, un prodotto spalmabile 100% vegetale di olio extravergine di oliva di semi di girasole. Podio tutto al femminile (le imprese erano rappresentate rispettivamente da Angela Ferrato, Maria Pisano e Lucia Seta), con l’aggiudicazione di un montepremi di seimila euro.

Dopo il convegno inaugurale di dedicato al Fooodservice 5.0, alla fiera di Rimini si è tenuta una giornata di food innovation proposta da Italian Exhibition Group e Seeds&Chips The Global Food Innovation Summit, uno degli eventi di riferimento a livello mondiale, vetrina d’eccezione interamente dedicata alla promozione di soluzioni e talenti, tecnologicamente all’avanguardia, provenienti da tutto il mondo.

La Pitch Competition ha proposto una selezione di 15 start-up, scelte tra le realtà più innovative nel settore food&beverage, che hanno presentato ed esposto progetti valutati da una giuria formata da Emanuele Gallo (Chief Operating di Seeds&Chips), Mario Nipoti Ranzini (Ceo di TH2 Spa), Patrick Fontana (Chief Editor di Mark Up) e Soeren Svanebyerg (Business Development di Capnova).

Le start-up in gara erano provenienti da Italia, Slovenia, Olanda e Stati Uniti. Particolari e degne di attenzione tutte le proposte in competizione: Allergenio è il primo motore di ricerca per gli allergeni realizzato per i ristoratori che vogliono soddisfare le esigenze di chi presenta intolleranze e allergie alimentari; Besso introduce un nuovo modo di fare il tè, che sembra un caffè; Bilait introduce la tecnologia del controllo remoto e della teleassistenza nelle macchine del cioccolato; Bonumose produce zuccheri utilizzando una nuova tecnologia enzimatica; Chokkino: Chocolate is a new coffee e nasce dalla semplice unione di cacao e acqua, come insegna la millenaria tradizione meso-americana; Cooki è una piattaforma per la gestione delle informazioni sugli alimenti consumati; Criké esalta il gusto della tradizione unito alla forza dei grilli; Florence Pack mira a rivoluzionare il mondo dei take away del caffè; Gelatonline è un software per creare ricette personali e con ingredienti naturali; Love Coffea è una soluzione digitale pensata anche per il retail e dedicata agli amanti del caffè; Mash Cream si propone come metodo innovativo di produzione espresso per il gelato italiano; Tac Gelato è un utensile per servire uno o più coni gelato in maniera igienica e veloce.