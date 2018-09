Malagola (Nexi), a Digithon per trovare nuove idee per investire

"Siamo molto curiosi di ascoltare i 100 startupper che presenteranno le loro idee in questi giorni a Digithon per capire come anche l'innovazione in Italia sta fermentando e per trovare nuove idee su cui magari anche investire. Noi abbiamo al nostro interno una digital factory dedicata proprio all'innovazione tecnologica sul 'verticale' dei pagamenti digitali". Così, con Labitalia, Lorenzo Malagola, responsabile delle relazioni istituzionali di Nexi, a margine di Digithon, la maratona delle idee digitali in corso a Bisceglie in Puglia.

E sui pagamenti digitali Malagola sottolinea: "ogni pagamento sarà digitale nel futuro, non è il tema del se ma solo del quando. Il nostro ruolo come azienda leader dei pagamenti in Italia è quello di accelerare questo processo -conclude- e accompagnarlo con nuove competenze e nuove tecnologie, e soprattutto con una visione per il sistema Paese".