Ds7 Crossback è l'auto Europa 2019

E' la DS7 Crossback l'Auto Europa 2019: la nuova ammiraglia del marchio premium del Gruppo PSA è stata infatti la più votata dai membri dell’Unione Italiana Giornalisti Automotive come migliore vettura prodotta e commercializzata in Europa. Alle sue spalle, la stampa specializzata ha votato la Ford Focus e la Jeep Renegade. Come Auto Europa Sportiva è stata invece incoronata la Ferrari Portofino.

Fra gli elementi 'vincenti' oltre a uno stile personale, definito nel nuovo Centro DS alle porte di Parigi, anche elevati standard di comfort e sicurezza grazie all’alto contenuto tecnologico, come le sospensioni Active Scan che “leggono” la strada per 25 metri e il sistema Night Vision che rileva nel buio pedoni ed animali. DS7 Crossback è il primo suv del marchio francese nato nel 2010: disponibile con 4 motorizzazioni, dal prossimo anno offrirà anche una versione ibrida plug-in, la E-Tense 4x4 con potenza fino a 300 CV, che aprirà la strada alla progressiva elettrificazione di tutta la gamma.

“Lo sforzo creativo ed innovativo di DS è stato premiato dalla stampa specializzata – dichiara la presidente dell’Unione Italiana Giornalisti Automotive, Marina Terpolilli – ma tutti i marchi meritano uno speciale riconoscimento per come interpretano la domanda di lifestyle nella mobilità puntando su tecnologia, efficienza dinamica e sostenibilità ambientale, a tutto vantaggio del comfort di bordo e della sicurezza stradale".