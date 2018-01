Ti hanno bloccato su Whatsapp? Come capirlo

(Foto Fotogramma)

Singola, doppia grigia o blu. Le spunte di Whatsapp sono spesso fonte di ansia. Avrà visto il messaggio? Sarà arrivato correttamente? Poi si insinua la peggiore delle sensazioni: la possibilità di essere stati bloccati. Capirlo non è difficile, si legge su Metro.co.uk.

Esistono dei 'segnali' che possono far capire se una persona ha bloccato o meno il tuo numero. Come ad esempio non riuscire più a vedere se l'altro è in linea oppure il suo ultimo accesso. Ma poiché entrambe queste cose possono accadere anche quando non si è stati bloccati, perché sono limitazioni che alcuni utenti utilizzano normalmente, è necessario vedere anche se non è possibile visualizzare aggiornamenti sulla foto del profilo del contatto su Whatsapp oppure non riuscire più a vedere alcuna foto ma solo un cerchio vuoto.

Ovviamente se si è stati bloccati la spunta non diventerà mai blu ma neanche doppia, resterà invece sempre singola: vuol dire cioè che il messaggio inviato non è mai stato consegnato. La prova del nove può essere la chiamata: quando si viene bloccati è impossibile telefonare a qualcuno via Whatsapp.