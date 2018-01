WhatsApp diventa 'Business'

WhatsApp si fa 'Business'. L'applicazione più conosciuta al mondo vede arrivare (al momento per Android) una versione dedicata ai proprietari di piccole attività.

Con 'WhatsApp Business' (che si può scaricare gratuitamente), ogni tipo di attività può interagire facilmente con i propri clienti anche grazie ad alcuni strumenti per automatizzare, organizzare e rispondere velocemente ai messaggi.

Primo passo: creare un profilo dell'attività con informazioni utili (indirizzo, descrizione, email e sito web). Secondo: utilizzare le risposte rapide, salvando e riutilizzando i messaggi inviati più spesso (per rispondere alle domande frequenti più velocemente).

Terzo: impostare un messaggio d'assenza se non si è disponibile, "in modo che i tuoi clienti sappiano quando aspettarsi una tua risposta" si legge sulla pagina ufficiale dell'applicazione. E' possibile impostare anche un messaggio di benvenuto per presentare l'attività ai clienti che scrivono per la prima volta.

DUE APP - Con la variante 'Business', ricordano gli sviluppatori, vengono forniti "strumenti per comunicare in modo più efficiente con i clienti" e per "far crescere la tua attività". Inoltre, con due numeri diversi (uno di lavoro e uno personale), "puoi installare entrambe le applicazioni, WhatsApp Business e WhatsApp Messenger, sullo stesso telefono e registrare ciascuna applicazione con il numero corrispondente".