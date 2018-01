Più sei pop su Facebook, più sconti hai

Be Social, Pay Less. E' lo slogan che accompagna l'idea alla base di 'Worldz', startup italiana che ha creato un tool attraverso il quale ottenere sconti personalizzati grazie alla popolarità su Facebook. In sostanza, 'Worldz' comprende il valore economico di un post su FB e lo trasforma in offerte per lo shopping.

"L'idea è molto semplice: più sei popolare su Facebook, più il tuo valore di sconto è alto - spiega il CEO Joshua Priore - e per ricevere lo sconto è sufficiente condividere sul proprio profilo un post generato dal sito, che racconti l'acquisto appena fatto".

L'IDEA - Considerato l'uso sempre maggiore dei social network, "ho iniziato a ragionare su come poter rendere concreto e utile l'utilizzo frenetico di Facebook" racconta il fondatore della società che, attualmente, ha un team di 12 persone e 250mila euro di investimento iniziale, 10mila utenti attivi e 50 clienti tra le aziende.



I TARGET - Al lavoro per una nuova release, la startup punterà ancora di più verso i brand, "fornendo un software che consente di 'ingaggiare' al meglio gli utenti". Inoltre, ci sarà la possibilità di inviare mail automatiche e Facebook Push Notification per "recuperare utenti che non hanno completato l'acquisto".

LAVORO - Inoltre, il 29 gennaio, partirà la prima campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma 'Opstart' per strutturare ancora di più la startup: "Assumeremo 5 nuove figure professionali nei prossimi mesi e - conclude Priore - ottimizzeremo ogni area del progetto".