"Ricordati che devi morire": te lo dice l'App

(FOTOGRAMMA)

"Si muore una sola volta, e per così tanto tempo" diceva Molière. E adesso ce lo dice anche un'App. Si chiama WeCroak e si tratta di un'applicazione - sia per dispositivi Android che iOS - che vuole spingerci a riflettere sulla morte per vivere meglio. O meglio, per "trovare la felicità riflettendo sulla mortalità".

In che modo? Inviando sullo smartphone ogni giorno cinque frasi - non una di più, non una di meno - per invitare la persona a fermarsi a pensare alla morte. Messaggi senza orario fisso: a caso, durante la giornata, tra le 7 di mattina e le 10 di sera.

BHUTAN - Una tecnica, si legge sul sito dell'applicazione - realizzata da KKIT Creations LLC (prezzo 0,99 cent) -, basata su una credenza che proviene dal Bhutan secondo la quale, per essere una persona felice, basta dedicare cinque volte al giorno un pensiero alla morte, riflettendo su di noi.

NOTIFICA - All'arrivo della notifica sul proprio telefono, l'App mostrerà la frase di un poeta, un filosofo o pensatore sul tema. A quel punto, si viene invitati a dedicare qualche istante alla meditazione attraverso un respiro cosciente e profondo.

FELICITA' - "Una contemplazione regolare della morte - si legge sul sito - può aiutare a stimolare il cambiamento necessario, accettare ciò che dobbiamo, lasciare andare le cose che non contano e onorare le cose veramente importanti".