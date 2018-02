I messaggi incancellabili di Whatsapp

(Foto Fotogramma)

Qualche mese fa WhatsApp ha introdotto la possibilità di cancellare messaggi inviati per errore. Un'operazione che va fatta entro e non oltre i 7 minuti. Ma sembra che non sempre basti essere veloce.

Perché, come si legge su thenextweb.com, quando un messaggio viene citato, sia nelle chat che in una conversazione a due, cioè quando si risponde a un messaggio in particolare con la funzione 'Rispondi' il testo continua a essere visualizzato.

Basta fare una prova: mentre il messaggio originale scompare con successo, perché cancellato entro 7 minuti, il testo cancellato continua a essere visualizzato nella citazione del destinatario.

Insomma, è sempre meglio pensarci bene prima di scrivere qualcosa visto che, oltre a questo 'difetto', esiste anche un altro modo per recuperare i messaggi cancellati grazie alla app per Android 'WhatsRemoved'.