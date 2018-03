In Italia il Samsung Galaxy S9 e il Plus

Foto Samsung

I nuovi Samsung Galaxy S9 e S9+ arrivano oggi in Italia. Disponibili in preordine dal giorno dell’annuncio al Mwc di Barcellona, i due smartphone top di gamma dell’azienda coreana sono disponibili in tre colorazioni (Midnight Black, Coral Blue e Lilac Purple) con memoria da 64 gigabyte. Se acquistato sul sito web di Samsung, il modello S9+ è dotato anche di memoria da 256 gigabyte. Caratteristiche di punta dei nuovi dispositivi sono la fotocamera con sensore Super Speed Dual Pixel dalle funzioni avanzate soprattutto in condizioni di scarsa luce, un display ancora più luminoso con risoluzione Quad HD+ Super Amoled e l'audio affidato alla tecnologia Dolby Atmos.

"Siamo felici di offrire ai consumatori italiani il meglio della nostra tecnologia in ambito mobile, per rispondere alla loro passione e alle loro esigenze. Oggi non utilizziamo le fotocamere degli smartphone unicamente per scattare foto, e per questo abbiamo introdotto una fotocamera che consente di esprimersi con immagini di alta qualità e strumenti per raccontare la propria storia", ha dichiarato Carlo Barlocco, presidente di Samsung Electronics Italia. "Questi smartphone non solo consentono di acquisire foto e video di alta qualità in qualsiasi situazione ambientale, ma sono progettati per aiutare le persone a comunicare con gli altri ed esprimersi in modo unico e personale, con soluzioni per la protezione dei dati, la domotica e la produttività che li rendono i compagni ideali per la vita di ogni giorno".