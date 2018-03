Arriva l'iPad low cost

Foto Apple

Apple presenta il nuovo iPad da 9,7" con supporto Apple Pencil. Pensato per studenti e professori, ha un prezzo 'low cost': parte dai 359 euro. Ha un ampio display Retina, il chip A10 Fusion, oltre a sensori evoluti e una batteria pensata per durare tutto il giorno. "L'iPad appartiene alla nostra visione del futuro. Centinaia di milioni di persone nel mondo lo usano ogni giorno al lavoro, a scuola e per divertimento", dice Greg Joswiak, Vice President Product Marketing di Apple, "quest'ultimo è studiato in particolare per favorire creatività e apprendimento". I sensori della Apple Pencil, poi, spiegano da Cupertino, misurano la pressione e l'inclinazione, per garantire un'accuratezza e una precisione al pixel con cui prendere appunti e fare disegni. "Siamo lieti di poter aiutare gli insegnanti ad accendere l'interesse in classe dei loro ragazzi" ha dichiarato Philip Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple.

Costruito per garantire robustezza e mobilità, l'iPad ha un guscio unibody in alluminio e una connessione wireless ultraveloce, studiata per restare connessi ovunque.