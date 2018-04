Gmail cambia volto. La casella di posta elettronica di Google si prepara a introdurre importanti novità nella versione web. A partire dalla grafica, che apparirà più ordinata e pulita. Ma non si tratta dell'unica novità per il colosso di Mountain View. Stando alle anticipazioni di 'The Verge', che ha pubblicato in anteprima gli screenshot della nuova veste grafica di Gmail, sono diversi i cambiamenti in programma.

NUOVA GRAFICA - Nelle prossime settimane la grafica di Gmail si rinnoverà per gli utenti che accedono al servizio da browser. Più pulita e ordinata come appare attualmente la versione per smartphone, la nuova Gmail offrirà tre nuovi layout tra i quali scegliere. Tra questi una visualizzazione 'predefinita', nella quale gli allegati saranno messi in evidenza e una versione 'compatta,' che aumenterà la quantità di messaggi che è possibile visualizzare su una singola pagina. Inoltre, sarà possibile accedere al calendario di Google direttamente dalla barra laterale.

RISPOSTA RAPIDA - Come per la versione da smartphone, la nuova Gmail permetterà di rispondere rapidamente alle mail, tramite le 'Smart Reply', con le risposte predefinite. Opzioni già disponibili su Inbox che Google ha pensato di trasferire anche nella versione da browser. Inoltre, tra le nuove funzionalità ci sarà anche la possibilità di rimandare la lettura di un'email e quella di sospendere i thread molto lunghi.

Non c'è ancora una data per il debutto ufficiale della nuova Gmail ma stando a 'The Verge' la nuova versione potrebbe essere lanciata già nelle prossime settimane, o al più tardi l'8 maggio, in occasione della conferenza per gli sviluppatori I/O.