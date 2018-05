Arriva il G7, smartphone top Lg

Lg G7 (foto Lg)

E' stato presentato ufficialmente il G7, nuovo smartphone top di gamma con cui la coreana Lg, dopo il V30 ThinQ, ribadisce l'interesse per l'Intelligenza artificiale, che oramai sembra a tutti gli effetti una feature obbligatoria nei telefoni di fascia alta di ultima generazione. Il G7, che sarà lanciato in Corea del Sud nei prossimi giorni e in seguito sugli altri mercati di riferimento, che al suo interno ha un processore Snapdragon 845 di Qualcomm e 4 gigabyte di Ram, rinnova il design della serie G, con un bordo in metallo lucido, Gorilla Glass 5 anteriore e posteriore. Non manca la certificazione IP68, che fa del nuovo smartphone un dispositivo resistente ad acqua e polvere. Il display cresce rispetto al modello precedente, diventando da 6,1 pollici, con un rapporto 19,5:9. Lo schermo è dotato di una nuova tecnologia Lcd di Lg, Super Bright Display, che permette la lettura con facilità anche sotto la luce diretta del sole. L'azienda coreana ha anche introdotto il notch, nel quale si possono visualizzare le notifiche senza togliere spazio ai contenuti e rendendo il display quasi 'senza bordi'.

Quanto al comparto fotografico, G7 è stato aggiornato con una fotocamera anteriore da 8MP e obiettivi da 16MP sul retro sia per le configurazioni standard che super grandangolare, per foto ad alta risoluzione. Lg ha perfezionato le caratteristiche di Intelligenza Artificiale della fotocamera che ha debuttato per la prima volta in LG V30ThinQ. La tecnologia AI CAM offre 19 modalità di scatto, rispetto alle 8 iniziali, per foto ancora più accurate. Oltre all'ottimizzazione per gli scatti notturni o con poca luce, l'azienda coreana ha aggiunto nuove funzionalità come 'Live Photo' che registra un secondo prima e dopo aver premuto il pulsante di scatto per catturare momenti o espressioni imprevisti che solitamente andrebbero persi. La funzione 'Stickers' utilizza il riconoscimento facciale per arricchire in tempo reale le immagini con divertenti adesivi 2D e 3D, come occhiali da sole e altri accessori. Non manca, poi, l'effetto bokeh nella modalità ritratto.

Lg ha anche continuato a puntare sull'esperienza audio. A partire dalla presenza, nel telefono, dello speaker Boombox, che utilizza lo spazio interno del dispositivo come cassa di risonanza per raddoppiare la diffusione dei bassi e offrire un suono potente da 'stereo portatile' senza la necessità di altoparlanti esterni. Quando viene posizionato su una superficie solida o una scatola, lo smartphone utilizza la sua cassa di risonanza come un woofer per amplificare ulteriormente l’effetto dei bassi. Inoltre, Lg G7 è anche il primo smartphone a supportare il DTS:X per garantire un suono 3D virtuale per tutti i contenuti, fino a 7.1 canali audio con cuffie. E' anche dotato di Quad DAC Hi-Fi, per un suono ricco in particolar modo se abbinato a cuffie ad alta impedenza.

Lg G7 è anche uno dei primi smartphone a offrire Google Lens pronto all’uso, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Disponibile all’interno di Google Assistant e Google Foto, fornisce maggiori informazioni su luoghi di interesse, piante, animali e libri, oltre a riconoscere il testo.

"LG G7 si concentra molto sulle tecnologie di base e il suo lancio segna un nuovo capitolo per la nostra azienda", ha dichiarato Hwang Jeong-hwan, presidente di Lg Electronics Mobile Communications Company. "Grazie alla combinazione di funzionalità di IA utili e personalizzate con eccellenti caratteristiche dello smartphone, G7 è a oggi il dispositivo di Lg che offre agli utenti l’esperienza d’uso più funzionale", ha aggiunto.