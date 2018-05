Facebook per gli under 17

Facebook lancia il 'Portale per gli adolescenti'. "Un punto di riferimento per i ragazzi che cercano risposte e ispirazione sulla piattaforma" spiega il social network.

Il portale include nozioni di base e brevi guide su come ottenere il massimo dai prodotti - Pagine, Gruppi, Eventi e Profilo - rimanendo al sicuro e anche informazioni su che tipo di dati Facebook raccoglie e sul modo in cui vengono utilizzati.

ESPERIENZE - E ancora le esperienze dei coetanei: racconti in prima persona di teenager da tutte le parti del mondo su come utilizzano la tecnologia in modo nuovo e creativo; informazioni su come controllare la propria esperienza; suggerimenti sulla sicurezza, su come segnalare contenuti e su come decidere chi può vedere ciò che si condivide.

CONSIGLI - Infine, i consigli: alcune dritte su cosa fare se si ha bisogno di una pausa dai social media e alcune linee guida per ottenere il massimo da Internet. Tutto disponibile in 60 lingue al link facebook.com/safety/youth.

BULLISMO - Facebook sta cercando nuovi modi per far arrivare questi suggerimenti direttamente agli adolescenti attraverso la propria piattaforma: questo mese, ad esempio, sono stati mostrati alcuni consigli sul News Feed, come un invito a controllare 'chi vede cosa' sul proprio profilo e il link che indirizza alla Piattaforma di prevenzione contro il bullismo.