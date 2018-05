Arriva l'iPhone 'low cost'

(AFP PHOTO)

Rumors in casa Apple. Tre nuovi modelli di iPhone X in arrivo nei prossimi mesi, accompagnati da una novità - per così dire - 'low cost'. Ovvero, quello che (probabilmente) molti stanno aspettando: una versione "budget-friendly", così come riportato dal sito 'Forbes'.

Insomma, secondo le indiscrezioni, la casa di Cupertino si prepara a calare il poker e a portare nel mercato, dopo le novità dello scorso anno, lanciate in occasione del decimo anniversario del melafonino, modelli per quasi tutte le categorie di tasche, tra cui il più economico 'X SE'.

PRIME IMMAGINI - Un'ipotesi a cui si accompagnano anche alcune immagini usate da un produttore di custodie per smartphone; società che - anche in altre occasioni - ha finito per svelare in anticipo l'aspetto di nuovi modelli, non solo Apple, tra cui Galaxy S9, Galaxy Note 8, Galaxy Note 7 assieme agli iPhone 7 e X.

CARATTERISTICHE - Per quanto riguarda le specifiche, la 'versione eco' potrebbe avere un frontale stile iPhone X con display senza cornice, sensore Face ID e custodia di metallo. Dimensioni, sempre con il condizionale, simili a quelle dell'iPhone SE da 4 pollici. Prezzo? Intorno ai 550 dollari.