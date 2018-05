Youtube, arriva nuovo canale di streaming

(Afp)

"Un nuovo servizio di streaming musicale fatto per la musica con la magia di YouTube". Il gruppo Alphabet-Google, in un blogpost sulla piattaforma web, annuncia l'arrivo del nuovo canale YouTube Music per "rendere il mondo della musica più facile da esplorare e più personalizzato che mai". Un debutto in programma martedì 22 maggio negli Stati Uniti ed in Australia, Nuova Zelanda, Messico e Corea del Sud. In Italia ed in altri paesi europei, invece, il nuovo servizio arriverà "presto", garantisce la compagnia. Sul nuovo canale saranno disponibili "canzoni ufficiali, album, migliaia di playlist e radio d'artista, oltre all'incredibile catalogo di remix, performance dal vivo, cover e video musicali che non si possono trovare altrove, tutti semplicemente organizzati e personalizzati".

Quanto al costo, "mentre i fan potranno godere della nuova versione di YouTube Music gratuitamente con gli annunci pubblicitari", gli altri potranno utilizzare YouTube Music Premium, un abbonamento a pagamento per 9,99 dollari al mese. "Se sei un abbonato a Google Play Music, buone notizie - spiega l'azienda - riceverai un'iscrizione a YouTube Music Premium come parte del tuo abbonamento". YouTube Red, invece - la versione di Youtube a pagamento e senza pubblicità - cambierà nome e diventerà YouTube Premium. Quest'ultimo, dal momento che consentirà l'accesso ai contenuti di YouTube Music, avrà un prezzo di 11,99 dollari per i nuovi membri mentre non ci saranno cambiamenti per chi è già abbonato al servizio.