Aggiornamenti Apple da fare al più presto

(FOTOGRAMMA)

Arrivano aggiornamenti di sicurezza da Apple. Per risolvere diverse vulnerabilità in macOS, nel browser Safari e in iCloud per Windows, si raccomanda di scaricare il più presto possibile gli aggiornamenti messi a disposizione dalla casa di Cupertino. E' quanto ricordano gli esperti del 'Cert - Computer Emergency Response Team'.

L'aggiornamento per macOS contiene diversi fix di sicurezza che risolvono numerose vulnerabilità - di cui alcune di gravità elevata - in OS X El Capitan 10.11.6, macOS Sierra 10.12.6 e macOS High Sierra 10.13.4.

COSA - "Lo sfruttamento delle più gravi tra queste vulnerabilità - si legge - potrebbe consentire ad un attaccante remoto di eseguire codice arbitrario sul sistema o provocare condizioni di 'Denial of Service'".

COME - Un attacco DoS ha lo scopo di "impegnare completamente la larghezza di banda di una rete o a sovraccaricare le risorse di un sistema informatico al punto da rendere inutilizzabili per i client i servizi da essi offerti".