Facebook, ecco il tasto anti-spoiler

(AFP)

Disperazione da spoiler dell'ultimo momento? Qualcuno vi ha rovinato l'attesa dell'episodio finale della stagione della vostra serie tv preferita? "Ci siamo passati tutti. Per evitare simili dolori in futuro, stiamo iniziando a testare un nuovo controllo per il News Feed, il 'Keyword Snooze'". E' quanto annuncia Facebook nella propria Newsroom, presentando quello che si può definire un tasto anti-spoiler contro anticipazioni e rivelazioni via social network.

Situata nel menu in alto a destra dei post del News Feed, "la funzione offre alle persone la possibilità di nascondere temporaneamente i post in base a parole chiave", estratte direttamente dai testi di ciò che viene postato su Facebook. Scelta che permette di posticipare di 30 giorni (e quindi non visualizzare per un mese) tutti quei post che contengono la parola scelta. Uno strumento, si legge, con cui il social network vuole personalizzare sempre di più l'esperienza di ognuno sulla propria bacheca per "dedicare più tempo alle cose che contano".