Novità per WhatsApp

(FOTOGRAMMA/IPA)

WhatsApp cambia ancora. "Stiamo lanciando una nuova impostazione per le chat di gruppo in cui solo gli amministratori sono in grado di inviare messaggi a un gruppo". E' quanto si legge in un post condiviso dall'App di messaggistica istantanea sul proprio blog ufficiale, sottolineando che la decisione arriva con lo scopo di aiutare gli admin a semplificare le comunicazioni.

Per rendere attiva l'implementazione di questo nuovo tool, ricordano gli sviluppatori, basta entrare in 'Info Gruppo' all'interno delle impostazioni dedicate alle chat e - una volta arrivati al pannello 'Invia messaggi' - attivare la voce 'Solo amministratori'. Il nuovo strumento è in fase di roll out; ovvero, sta per essere esteso a tutti gli utenti attraverso l'aggiornamento dell'App con l'ultima versione disponibile.