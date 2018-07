Blackout internet per 3

Foto di repertorio (Fotogramma)

Problemi di rete per 3 che su Twitter scrive un'ora fa: "Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ripristinato al più presto. Ci scusiamo per il disagio".

Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ripristinato al più presto. Ci scusiamo per il disagio. — 3 Italia (@Tre_It) 10 luglio 2018

Sui social alcuni clienti del gestore telefonico fanno notare come il problema si stia verificando da ore in realtà. "È da stanotte che non funziona, mi sarei anche accontentato della folle velocità (!!!) di 10 mb in 4g del passato fino a ieri, ma è inaccettabile il blocco totale", scrive Mario. A chi fa presente il disservizio, 3 risponde sempre con lo stesso messaggio: "Ciao, stiamo lavorando per ripristinare il servizio il prima possibile. Seguiranno aggiornamenti". Qualcuno si lamenta del fatto che l'azienda avrebbe staccato il call center: "Complimenti per aver staccato i call center. Il consumatore merita rispetto. SEMPRE.", scrive Matteo.